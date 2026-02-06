Estas son las 5 carreras técnicas mejor pagadas en Perú: sueldos superan los S/12.000 por alta demanda y especialización, según el Ministerio de Trabajo

El mercado laboral peruano muestra que algunas carreras técnicas superan el promedio nacional en ingresos. | Foto: Andina/Composición LR

El mercado laboral peruano muestra que algunas carreras técnicas superan el promedio nacional en ingresos. | Foto: Andina/Composición LR

En el mercado laboral peruano, algunas carreras técnicas registran ingresos que superan ampliamente el promedio nacional. De acuerdo con información del Ministerio de Trabajo, a través del portal Mi Carrera, estos mayores niveles salariales están asociados a la especialización, el tipo de actividad productiva y la experiencia acumulada por los trabajadores.

Los datos disponibles muestran diferencias entre los ingresos percibidos por jóvenes de 18 a 29 años y adultos de 30 años a más, evidenciando cómo la trayectoria laboral influye directamente en los rangos salariales dentro de cada categoría.

¿Cuáles son las carreras técnicas con mayores ingresos mensuales y cuánto se puede ganar?

Entre las especialidades con mejores remuneraciones figura Técnico en Minera, Metalurgia y Petróleo. A nivel nacional, los jóvenes registran un ingreso promedio mensual de S/6.804, con montos que pueden llegar hasta S/12.789, mientras que en el grupo de adultos el promedio asciende a S/9.915 y el máximo alcanza S/19.524.

En el caso de Técnico Electricista, el ingreso promedio para jóvenes es de S/3.757, con un tope de S/5.794. Para los adultos, el promedio sube a S/6.267 y el máximo se ubica en S/11.607. Hidrografía también aparece en el ranking, con ingresos promedio de S/3.641 para jóvenes y S/4.272 para adultos.

Asimismo, los Suboficiales de las Fuerzas Armadas registran ingresos promedio de S/3.561 en el grupo joven y S/4.198 en adultos. Por su parte, Técnico Industrial presenta un ingreso promedio de S/3.551 en jóvenes y S/7.338 en trabajadores de mayor edad, con un máximo que supera los S/12.000.

Ranking mejores carreras técnicas 2026 según el portal Mi Carrera 2026. Foto: captura

¿Qué funciones cumplen y en qué sectores trabajan los técnicos mejor remunerados del país?

Las carreras mejor pagadas se concentran en sectores estratégicos. Los técnicos en Minería, Metalurgia y Petróleo ejecutan labores operativas vinculadas a la exploración, extracción y procesamiento de recursos, utilizando maquinaria especializada y aplicando protocolos de seguridad industrial.

Los técnicos electricistas se desempeñan en la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos en entornos residenciales, comerciales e industriales. En Hidrografía, los profesionales apoyan en el levantamiento y análisis de datos para navegación y planificación marítima.

En el caso de los suboficiales, las funciones se relacionan con defensa, logística y apoyo a la seguridad nacional. Finalmente, los técnicos industriales participan en la operación y optimización de procesos productivos en plantas y empresas manufactureras.

