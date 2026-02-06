HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Estas son las 5 carreras técnicas mejor pagadas en Perú: sueldos superan los S/12.000 por alta demanda y especialización, según el Ministerio de Trabajo

Las especialidades con mejores sueldos están en sectores estratégicos, desempeñándose en minería, electricidad y defensa. Estos puestos son fundamentales en la operación y optimización de procesos productivos.

El mercado laboral peruano muestra que algunas carreras técnicas superan el promedio nacional en ingresos.
El mercado laboral peruano muestra que algunas carreras técnicas superan el promedio nacional en ingresos. | Foto: Andina/Composición LR

En el mercado laboral peruano, algunas carreras técnicas registran ingresos que superan ampliamente el promedio nacional. De acuerdo con información del Ministerio de Trabajo, a través del portal Mi Carrera, estos mayores niveles salariales están asociados a la especialización, el tipo de actividad productiva y la experiencia acumulada por los trabajadores.

Los datos disponibles muestran diferencias entre los ingresos percibidos por jóvenes de 18 a 29 años y adultos de 30 años a más, evidenciando cómo la trayectoria laboral influye directamente en los rangos salariales dentro de cada categoría.

lr.pe

¿Cuáles son las carreras técnicas con mayores ingresos mensuales y cuánto se puede ganar?

Entre las especialidades con mejores remuneraciones figura Técnico en Minera, Metalurgia y Petróleo. A nivel nacional, los jóvenes registran un ingreso promedio mensual de S/6.804, con montos que pueden llegar hasta S/12.789, mientras que en el grupo de adultos el promedio asciende a S/9.915 y el máximo alcanza S/19.524.

lr.pe

En el caso de Técnico Electricista, el ingreso promedio para jóvenes es de S/3.757, con un tope de S/5.794. Para los adultos, el promedio sube a S/6.267 y el máximo se ubica en S/11.607. Hidrografía también aparece en el ranking, con ingresos promedio de S/3.641 para jóvenes y S/4.272 para adultos.

Asimismo, los Suboficiales de las Fuerzas Armadas registran ingresos promedio de S/3.561 en el grupo joven y S/4.198 en adultos. Por su parte, Técnico Industrial presenta un ingreso promedio de S/3.551 en jóvenes y S/7.338 en trabajadores de mayor edad, con un máximo que supera los S/12.000.

Ranking mejores carreras técnicas 2026 según el portal Mi Carrera 2026. Foto: captura

Ranking mejores carreras técnicas 2026 según el portal Mi Carrera 2026. Foto: captura

lr.pe

¿Qué funciones cumplen y en qué sectores trabajan los técnicos mejor remunerados del país?

Las carreras mejor pagadas se concentran en sectores estratégicos. Los técnicos en Minería, Metalurgia y Petróleo ejecutan labores operativas vinculadas a la exploración, extracción y procesamiento de recursos, utilizando maquinaria especializada y aplicando protocolos de seguridad industrial.

Los técnicos electricistas se desempeñan en la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos en entornos residenciales, comerciales e industriales. En Hidrografía, los profesionales apoyan en el levantamiento y análisis de datos para navegación y planificación marítima.

En el caso de los suboficiales, las funciones se relacionan con defensa, logística y apoyo a la seguridad nacional. Finalmente, los técnicos industriales participan en la operación y optimización de procesos productivos en plantas y empresas manufactureras.

