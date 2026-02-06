Estas son las 5 carreras técnicas mejor pagadas en Perú: sueldos superan los S/12.000 por alta demanda y especialización, según el Ministerio de Trabajo
Las especialidades con mejores sueldos están en sectores estratégicos, desempeñándose en minería, electricidad y defensa. Estos puestos son fundamentales en la operación y optimización de procesos productivos.
- Vuelos fueron cancelados, por al menos una hora, tras fallas en el sistema de radar del Jorge Chávez
- EsSalud sin respuesta clara ante falta de medicamentos para más de 13 millones de asegurados
En el mercado laboral peruano, algunas carreras técnicas registran ingresos que superan ampliamente el promedio nacional. De acuerdo con información del Ministerio de Trabajo, a través del portal Mi Carrera, estos mayores niveles salariales están asociados a la especialización, el tipo de actividad productiva y la experiencia acumulada por los trabajadores.
Los datos disponibles muestran diferencias entre los ingresos percibidos por jóvenes de 18 a 29 años y adultos de 30 años a más, evidenciando cómo la trayectoria laboral influye directamente en los rangos salariales dentro de cada categoría.
TE RECOMENDAMOS
CARLOS ÁLVAREZ, FIORELLA MOLINELLI Y MIGUEL DEL CASTILLO ¿SE REPARTEN LA TORTA? | ARDE TROYA
PUEDES VER: Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios
¿Cuáles son las carreras técnicas con mayores ingresos mensuales y cuánto se puede ganar?
Entre las especialidades con mejores remuneraciones figura Técnico en Minera, Metalurgia y Petróleo. A nivel nacional, los jóvenes registran un ingreso promedio mensual de S/6.804, con montos que pueden llegar hasta S/12.789, mientras que en el grupo de adultos el promedio asciende a S/9.915 y el máximo alcanza S/19.524.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
En el caso de Técnico Electricista, el ingreso promedio para jóvenes es de S/3.757, con un tope de S/5.794. Para los adultos, el promedio sube a S/6.267 y el máximo se ubica en S/11.607. Hidrografía también aparece en el ranking, con ingresos promedio de S/3.641 para jóvenes y S/4.272 para adultos.
Asimismo, los Suboficiales de las Fuerzas Armadas registran ingresos promedio de S/3.561 en el grupo joven y S/4.198 en adultos. Por su parte, Técnico Industrial presenta un ingreso promedio de S/3.551 en jóvenes y S/7.338 en trabajadores de mayor edad, con un máximo que supera los S/12.000.
Ranking mejores carreras técnicas 2026 según el portal Mi Carrera 2026. Foto: captura
¿Qué funciones cumplen y en qué sectores trabajan los técnicos mejor remunerados del país?
Las carreras mejor pagadas se concentran en sectores estratégicos. Los técnicos en Minería, Metalurgia y Petróleo ejecutan labores operativas vinculadas a la exploración, extracción y procesamiento de recursos, utilizando maquinaria especializada y aplicando protocolos de seguridad industrial.
Los técnicos electricistas se desempeñan en la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos en entornos residenciales, comerciales e industriales. En Hidrografía, los profesionales apoyan en el levantamiento y análisis de datos para navegación y planificación marítima.
En el caso de los suboficiales, las funciones se relacionan con defensa, logística y apoyo a la seguridad nacional. Finalmente, los técnicos industriales participan en la operación y optimización de procesos productivos en plantas y empresas manufactureras.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.