HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia en Lima y Callao?
¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia en Lima y Callao?     ¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia en Lima y Callao?     ¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia en Lima y Callao?     
Sociedad

Estas son las carreras técnicas del sector salud que ofrece la UNMSM: técnólogos médicos pueden recibir un sueldo de hasta S/ 4 mil

Más de 60 jóvenes alcanzaron una vacante en la carrera de Tecnología Médica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Tecnólogos en medicina permanece en el ranking de puestos con mayor demanda, según MTPE.
Tecnólogos en medicina permanece en el ranking de puestos con mayor demanda, según MTPE. | Andina

En el último examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se aperturó más de 60 vacantes para las diferentes carreras técnicas en el sector salud. Estas especialidades son desarrolladas por la Escuela Profesional de Tecnología Médica, a cargo de la Facultad de Medicina de la Decana de América.

Este 2025, la casa de estudios superior amplió el número de ingresantes en las profesiones técnicas de: Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Terapia Física y Rehabilitación, Radiología, Terapia Ocupacional.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Continúan los ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo: gremios analizan la posibilidad de un paro

lr.pe

Carrera técnica en salud reduce demanda

De acuerdo con el listado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) las carreras técnicas solicitadas este 2025 en el Perú son:

  • Enfermería
  • Farmacia
  • Salud y Protección Laboral
  • Tecnología de Diagnóstico y Tratamiento Médico
  • Terapia y Rehabilitación

Según la publicación del MTPE, las profesiones técnicas en el sector salud tiene en promedio alrededor de 400 puestos en lo que va del año. Asimismo, en el último informe publicado, la remuneración promedio mensual en el sector es de S/ 4 565.

PUEDES VER: Asesinato de Johan Mora, cantante de La Timbera Orquesta, habría sido una confusión, según hermana: "No hubo extorsión"

lr.pe

MTPE destaca beneficios de las carreras técnicas

El exviceministro Daniel Maurate sostuvo que los beneficios de las carreras técnicas con respecto a las universitarias se evidencia en el sueldo. "La especialidad técnica más destacada hoy paga más que la mejor opción universitaria. Por ejemplo, Medicina, que requiere 7 años de estudios, además del tiempo necesario para obtener el título. Según nuestras planillas, los egresados pueden ganar entre S/6.000 y S/9.300", explicó.

En tanto, la UNMSM señala que el Tecnólogo Médico se adecua a la nueva estructura en formación, de manera que en el mercado laboral de la oferta y la demanda se encuentre capacitado para desarrollarse como un elemento clave y efectivo en el sector salud. Asimismo, la investigación que conlleva el proceso del estudiante en el trabajo con tecnología de punta, responde a que los profesionales puedan trabajar en diferentes niveles de atención en centros de salud.

Plan de Estudios 2024

  • Estudios Generales: 1 año
  • Estudios Académicos: 3 años
  • Internado: 1 año
  • Grado Académico: Bachiller
  • Título Profesional: Licenciado en Tecnología Médica, en el área de su competencia

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

LEER MÁS
Todos ingresaron: San Marcos y sus 2 carreras donde el 100% de postulantes lograron vacante en último examen de admisión

Todos ingresaron: San Marcos y sus 2 carreras donde el 100% de postulantes lograron vacante en último examen de admisión

LEER MÁS
Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia anunciado por el presidente José Jerí en Lima y Callao?

¿Desde cuándo inicia el estado de emergencia anunciado por el presidente José Jerí en Lima y Callao?

LEER MÁS
Temblor de magnitud 6,0 remeció hoy Zarumilla, Tumbes, según IGP

Temblor de magnitud 6,0 remeció hoy Zarumilla, Tumbes, según IGP

LEER MÁS
Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

LEER MÁS
¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

LEER MÁS
¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

LEER MÁS
Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Consejo Fiscal: Congreso aprobó 101 "leyes adversas" con un perjuicio al tesoro por más de S/35.000 millones con aval del Gobierno

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Sociedad

Fiscalía dicta nueve meses de prisión preventiva contra feminicida en Yurimaguas: sujeto atacó a su enamorado por intentar defenderla

Reportan voraz incendio cerca al Hospital Mogrovejo, Cercado de Lima: siniestro consumió siete viviendas

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025