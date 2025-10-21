Tecnólogos en medicina permanece en el ranking de puestos con mayor demanda, según MTPE. | Andina

En el último examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se aperturó más de 60 vacantes para las diferentes carreras técnicas en el sector salud. Estas especialidades son desarrolladas por la Escuela Profesional de Tecnología Médica, a cargo de la Facultad de Medicina de la Decana de América.

Este 2025, la casa de estudios superior amplió el número de ingresantes en las profesiones técnicas de: Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Terapia Física y Rehabilitación, Radiología, Terapia Ocupacional.

Carrera técnica en salud reduce demanda

De acuerdo con el listado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) las carreras técnicas solicitadas este 2025 en el Perú son:

Enfermería

Farmacia

Salud y Protección Laboral

Tecnología de Diagnóstico y Tratamiento Médico

Terapia y Rehabilitación

Según la publicación del MTPE, las profesiones técnicas en el sector salud tiene en promedio alrededor de 400 puestos en lo que va del año. Asimismo, en el último informe publicado, la remuneración promedio mensual en el sector es de S/ 4 565.

MTPE destaca beneficios de las carreras técnicas

El exviceministro Daniel Maurate sostuvo que los beneficios de las carreras técnicas con respecto a las universitarias se evidencia en el sueldo. "La especialidad técnica más destacada hoy paga más que la mejor opción universitaria. Por ejemplo, Medicina, que requiere 7 años de estudios, además del tiempo necesario para obtener el título. Según nuestras planillas, los egresados pueden ganar entre S/6.000 y S/9.300", explicó.

En tanto, la UNMSM señala que el Tecnólogo Médico se adecua a la nueva estructura en formación, de manera que en el mercado laboral de la oferta y la demanda se encuentre capacitado para desarrollarse como un elemento clave y efectivo en el sector salud. Asimismo, la investigación que conlleva el proceso del estudiante en el trabajo con tecnología de punta, responde a que los profesionales puedan trabajar en diferentes niveles de atención en centros de salud.

Plan de Estudios 2024

Estudios Generales: 1 año

Estudios Académicos: 3 años

Internado: 1 año

Grado Académico: Bachiller

Título Profesional: Licenciado en Tecnología Médica, en el área de su competencia

