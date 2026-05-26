INPE aísla a interno a quien dejaron artefacto explosivo y amenaza en el Penal Castro Castro

El detenido fue puesto en aislamiento tras las amenazas que recibió. | Composición LR

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Un artefacto explosivo y una carta con contenido amenazante fueron hallados en la puerta principal del penal Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. Tras el incidente, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el aislamiento del interno al que estaba dirigido el mensaje, mientras continúan las investigaciones.

Fuentes oficiales señalaron que el objeto encontrado correspondía a una granada de guerra abandonada en una caja en el acceso principal del establecimiento penitenciario, situación que activó un operativo de seguridad y movilizó a unidades especializadas de la Policía.

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Alerta por el paquete sospechoso

De acuerdo con información policial, el hallazgo ocurrió durante las primeras horas de la mañana, luego de que vecinos de la zona reportaran movimientos extraños en los exteriores del penal.

Residentes del sector indicaron que aproximadamente a las 5.00 a. m. escucharon fuertes ruidos cerca de sus viviendas y decidieron salir para verificar lo ocurrido. En ese momento, observaron un paquete envuelto con cinta que permanecía abandonado frente al recinto.

Al revisar el área, las autoridades identificaron que dentro del paquete había una granada de guerra y una carta dirigida específicamente a un interno recluido en el establecimiento penitenciario.

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Medidas de prevención

La Policía informó que el destinatario del mensaje sería José Carlos Rodríguez Fernández, conocido con el alias de "Chom", quien permanece recluido en el establecimiento desde hace más de cuatro meses.

Según información oficial, el interno fue capturado en enero de este año en Lima y es investigado por presuntos actos de extorsión contra transportistas y comerciantes de distritos de Lima sur.

Las diligencias preliminares apuntan a que el contenido del mensaje estaría relacionado con actividades atribuidas previamente al recluso. La carta quedó bajo análisis de especialistas para determinar su origen y posibles conexiones con hechos extorsivos.

Como medida preventiva, el INPE decidió mantener al interno bajo aislamiento y reforzar el monitoreo en el establecimiento.

UDEX retiró el explosivo y Fiscalía inició investigaciones

Tras la alerta, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al penal para retirar el artefacto y ejecutar los protocolos de seguridad correspondientes.

El explosivo y la carta fueron trasladados a dependencias criminalísticas para los exámenes técnicos que permitan establecer su procedencia y nivel de riesgo.

En paralelo, el Ministerio Público inició las investigaciones para identificar a las personas responsables de abandonar el paquete y esclarecer si existe relación con organizaciones criminales o amenazas externas.

Además, personal penitenciario comenzó procedimientos de revisión interna en el penal con el objetivo de reforzar el control y descartar el ingreso o la presencia de objetos prohibidos.

Vecinos de las zonas cercanas al establecimiento expresaron preocupación por la seguridad en el perímetro y solicitaron mayores medidas de vigilancia para evitar nuevos incidentes.

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