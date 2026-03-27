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Sociedad

Postula a carreras técnicas gratis en Lima: inscripciones abiertas hasta abril en institutos públicos

Las personas postulantes deberán presentar la documentación requerida, como la partida de nacimiento y el certificado de estudios, para acceder al proceso de admisión.

La DRELM inició el proceso de admisión 2026 para institutos tecnológicos y escuelas pedagógicas.
La DRELM inició el proceso de admisión 2026 para institutos tecnológicos y escuelas pedagógicas. | Foto: composición LR/Andina/Sudaca.pe

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) anunció la oferta de carreras técnicas gratuitas en institutos tecnológicos y escuelas pedagógicas, dirigidas a jóvenes y adultos interesados en formarse en áreas con alta demanda laboral y en mejorar sus oportunidades de empleo.

¿Cuáles son las carreras que están disponibles en las instituciones participaciones?

La convocatoria incluye una lista de institutos públicos y escuelas pedagógicas que ofrecen especialidades vinculadas a la demanda productiva de la capital:

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IESTP Naciones Unidas (Pueblo Libre)

  • Esteticismo

IESTP Argentina (Cercado de Lima)

  • Administración de Empresas
  • Contabilidad
  • Computación e Informática

IESTP San Francisco de Asís (Villa María del Triunfo)

  • Electrotecnia Industrial
  • Contabilidad

Fe y Alegría N.º 61 Santa Rafaela María (Villa El Salvador)

  • Gestión de Producción de la Moda

Emilia Barcia Boniffatti – Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública (Miraflores)

  • Educación Inicial

PUEDES VER: Esta es la carrera técnica con más trabajo en Lima: es la tercera más demandada en Perú y el sueldo de sus profesionales supera hasta los S/ 12.000

lr.pe

La red educativa coordinada por la DRELM ofrece opciones con alta empleabilidad para los postulantes, sin mensualidades ni costos ocultos. Para revisar la lista completa de institutos públicos en Lima, haz clic aquí.

¿Cuánto tiempo tomaría formarse en una de las carreras técnicas que ofrece la DRELM?

El programa brinda formación gratuita por un periodo de tres años. Al término de este, los estudiantes obtienen un título oficial a nombre de la Nación. Según la DRELM, esta alternativa gana mayor prestigio con el paso del tiempo. La convocatoria busca facilitar la inserción temprana en el mercado laboral y fomentar el desarrollo de iniciativas propias, pilares clave de la política educativa regional en educación superior y técnico productiva (ESTP).

¿Cuáles son los requisitos para postular a los institutos técnicos?

Los interesados en participar del proceso de admisión deben presentar la siguiente documentación:

  • Partida de nacimiento
  • Documento de identidad vigente
  • Certificado oficial de estudios básicos concluidos
  • Comprobante de pago por derecho de inscripción al examen de admisión

De acuerdo con la DRELM, el proceso de admisión sigue un procedimiento estándar que incluye:

  • Consultar el cronograma y la modalidad de evaluación del instituto elegido
  • Completar y presentar la documentación dentro de los plazos establecidos
  • Realizar el pago correspondiente para formalizar la inscripción
  • Asistir puntualmente al examen de admisión en la fecha programada

PUEDES VER: Esta carrera técnica paga mejores sueldos a los jóvenes que Ingeniería de Sistemas en Lima Metropolitana, según ranking del MTPE

lr.pe

Asimismo, la DRELM recomienda a las personas interesadas revisar en línea el directorio actualizado, donde podrán acceder a información detallada sobre la oferta académica, las fechas clave y los canales de comunicación de cada instituto público o escuela pedagógica participante en el proceso 2026.

¿Qué otros beneficios obtienen los estudiantes?

Entre sus principales ventajas, la entidad ofrece títulos oficiales, fortalece alianzas con empresas para garantizar prácticas profesionales y brinda apoyo económico, lo que facilita la continuidad de los estudios y el acceso al mercado laboral.

Además, cada estudiante accede al medio pasaje estudiantil, lo que reduce el costo del transporte para quienes deben trasladarse a diario a sus centros de estudio.

Finalmente, los egresados podrán acceder a una bolsa de trabajo institucional que les permitirá contactar directamente con empleadores o postular a puestos acordes con su especialidad. Esta iniciativa destaca por facilitar la transición de la formación técnica a un empleo formal y de calidad.

La lista de 100 carreras de alta demanda que ofrece la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM). Foto: DRELM

La lista de 100 carreras de alta demanda que ofrece la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM). Foto: DRELM

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