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Guillermo Bermejo: Poder Judicial rechaza suspender su condena por afiliación terrorista

Los magistrados rechazaron la solicitud del exparlamentario tras detectar datos inexactos sobre su vivienda, ausencia de arraigo laboral y la gravedad del delito de terrorismo.

Guillermo Bermejo, excongresista acusado por el delito de afiliación terrorista.
Guillermo Bermejo, excongresista acusado por el delito de afiliación terrorista. | Andina
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El excongresista Guillermo Bermejo permanecerá en prisión tras la decisión unánime del Poder Judicial. La Sala de Apelaciones Nacional concluyó que el político debe cumplir su condena por afiliación terrorista. Había pedido la suspensión de la pena, pero las autoridades desestimaron su solicitud.

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Los jueces explicaron que, para otorgar la suspensión de la pena a un sentenciado, se deben cumplir dos condiciones obligatorias a la vez: que el delito no sea tan grave y que no haya peligro de fuga. Tras analizar el caso del exparlamentario, el tribunal concluyó que no cumple con uno de los requisitos, según Infobae.

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La primera razón de los jueces para rechazar el pedido es que el delito de terrorismo es uno de los más graves. Según explicaron los magistrados, estas actividades criminales provocan "movimientos migratorios ocasionados por el traslado de las personas afectadas, aumento de la criminalidad, desaceleración de la economía generando el cierre de negocios" y que, en general, los implicados "buscan alterar el orden social, subvertir el orden constitucional".

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La segunda razón tiene que ver con sospechas de que Bermejo podría fugarse debido a documentos confusos sobre su situación actual. Aunque el político asistía a las audiencias del juicio, los jueces advirtieron que ya no tiene un trabajo conocido tras dejar el Congreso.

Además, encontraron datos inexactos en su información personal, ya que en su DNI figura que vive en un departamento de Pueblo Libre, pero en pleno juicio juró que su vivienda estaba en Lince.

Tampoco demostró tener un lazo familiar que lo mantenga en el país, pues el tribunal reclamó que, si bien dice estar casado, "no acreditó si tiene hijos y cuál sería el lugar donde estaba radicando su entorno familiar".

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Al advertir que no cumple con la ley, los magistrados de la Tercera Sala Penal cerraron el debate tras declarar que "no se cumple todos los presupuestos para la suspensión de la ejecución de la pena, los cuales son copulativos, por tanto, debe desestimarse el pedido solicitado".

Con esta decisión, Guillermo Bermejo se mantendrá recluido en el penal de Ancón hasta que la justicia decida si confirma o suspende su condena.

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