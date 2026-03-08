Esta carrera técnica es una de las más demandadas en el Perú, según el MTPE. | Foto: composición LR

En Lima Metropolitana, una carrera técnica se posiciona como una de las mejor pagadas para jóvenes de entre 18 y 29 años, incluso por encima de Ingeniería de Sistemas, según un reciente ranking del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). El informe revela que los egresados de Técnico en Minería, Metalurgia y Petróleo alcanzan un ingreso promedio mensual de hasta S/ 6,000 cifra que supera a lo registrado por los jóvenes profesionales de Ingeniería de Sistemas en la capital del Perú.

Este resultado no solo evidencia la alta demanda de perfiles técnicos vinculados al sector minero, una de las actividades económicas más importantes del país, sino también que todas aquellas labores relacionadas con la exploración, extracción y procesamiento de minerales requieren personal especializado, lo que contribuye a que estas especialidades mantengan niveles salariales competitivos en el mercado laboral.

¿Cuánto gana un Técnico en Minería, Metalurgia y Petróleo en Lima?

Según los datos publicados en el portal web del Gobierno Mi carrera, y elaborados con información de la Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), un egresado no universitario en Minería, Metalurgia y Petróleo pueden alcanzar un ingreso promedio mensual de S/ 6,235, con sueldos que van desde S/ 1,793 hasta S/ 11,537, dependiendo de la experiencia, la empresa y el tipo de proyecto en el que trabajen.

En contraste, los jóvenes de Ingeniería de Sistemas y Cómputo registra un sueldo de entre S/ 4,710 en el mismo grupo etario dentro de Lima Metropolitana, con cifras que varían de S/ 1,900 a S/ 8,000; la diferencia asciende a S/ 1,525 a favor de la especialidad vinculada a la actividad extractiva, de acuerdo con el MTPE.

Comparativo del ingreso promedio mensual entre Técnico en Minería, Metalurgia y Petróleo e Ingeniería de Sistemas.

Por otro lado, en el caso de los profesionales técnicos de 30 años a más, el salario promedio aumenta a S/ 8,480, con un rango que oscila entre S/ 3,093 y S/ 17,759, lo que refleja el impacto de la experiencia laboral en este sector.