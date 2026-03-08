HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     
Sociedad

Esta carrera técnica paga mejores sueldos a los jóvenes que Ingeniería de Sistemas en Lima Metropolitana, según ranking del MTPE

Los egresados de esta especialidad pueden alcanzar un ingreso promedio mensual de más de S/ 6,000 con salarios que varían entre S/ 1,793 y S/ 11,537, dependiendo de la experiencia y el proyecto laboral.

Esta carrera técnica es una de las más demandadas en el Perú, según el MTPE.
Esta carrera técnica es una de las más demandadas en el Perú, según el MTPE. | Foto: composición LR

En Lima Metropolitana, una carrera técnica se posiciona como una de las mejor pagadas para jóvenes de entre 18 y 29 años, incluso por encima de Ingeniería de Sistemas, según un reciente ranking del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). El informe revela que los egresados de Técnico en Minería, Metalurgia y Petróleo alcanzan un ingreso promedio mensual de hasta S/ 6,000 cifra que supera a lo registrado por los jóvenes profesionales de Ingeniería de Sistemas en la capital del Perú.

Este resultado no solo evidencia la alta demanda de perfiles técnicos vinculados al sector minero, una de las actividades económicas más importantes del país, sino también que todas aquellas labores relacionadas con la exploración, extracción y procesamiento de minerales requieren personal especializado, lo que contribuye a que estas especialidades mantengan niveles salariales competitivos en el mercado laboral.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Talento en Carabayllo: escolares ingresan a la UNI y consiguen vacante única en Ingeniería Aeroespacial

lr.pe

¿Cuánto gana un Técnico en Minería, Metalurgia y Petróleo en Lima?

Según los datos publicados en el portal web del Gobierno Mi carrera, y elaborados con información de la Planilla Electrónica (T-Registro y PLAME), un egresado no universitario en Minería, Metalurgia y Petróleo pueden alcanzar un ingreso promedio mensual de S/ 6,235, con sueldos que van desde S/ 1,793 hasta S/ 11,537, dependiendo de la experiencia, la empresa y el tipo de proyecto en el que trabajen.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En contraste, los jóvenes de Ingeniería de Sistemas y Cómputo registra un sueldo de entre S/ 4,710 en el mismo grupo etario dentro de Lima Metropolitana, con cifras que varían de S/ 1,900 a S/ 8,000; la diferencia asciende a S/ 1,525 a favor de la especialidad vinculada a la actividad extractiva, de acuerdo con el MTPE.

carrera

Comparativo del ingreso promedio mensual entre Técnico en Minería, Metalurgia y Petróleo e Ingeniería de Sistemas.

Por otro lado, en el caso de los profesionales técnicos de 30 años a más, el salario promedio aumenta a S/ 8,480, con un rango que oscila entre S/ 3,093 y S/ 17,759, lo que refleja el impacto de la experiencia laboral en este sector.

Notas relacionadas
Estas son las 5 carreras técnicas mejor pagadas en Perú: sueldos superan los S/12.000 por alta demanda y especialización, según el Ministerio de Trabajo

Estas son las 5 carreras técnicas mejor pagadas en Perú: sueldos superan los S/12.000 por alta demanda y especialización, según el Ministerio de Trabajo

LEER MÁS
Esta carrera técnica de ingeniería es la mejor pagada en Lima Metropolitana y sueldo supera los S/17.000 al mes

Esta carrera técnica de ingeniería es la mejor pagada en Lima Metropolitana y sueldo supera los S/17.000 al mes

LEER MÁS
Estas son las carreras universitarias del sector salud que ofrece la UNMSM: técnólogos médicos pueden recibir un sueldo de hasta S/ 4 mil

Estas son las carreras universitarias del sector salud que ofrece la UNMSM: técnólogos médicos pueden recibir un sueldo de hasta S/ 4 mil

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 7 de marzo: conoce puntajes oficiales y quienes ingresaron

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 7 de marzo: conoce puntajes oficiales y quienes ingresaron

LEER MÁS
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 8 de marzo: LINK para ver la lista completa de ingresantes

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 8 de marzo: LINK para ver la lista completa de ingresantes

LEER MÁS
Joven de 18 años fallece en playa Waikiki de Miraflores: entró al mar con amigos y no pudo salir

Joven de 18 años fallece en playa Waikiki de Miraflores: entró al mar con amigos y no pudo salir

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esta carrera técnica paga mejores sueldos a los jóvenes que Ingeniería de Sistemas en Lima Metropolitana, según ranking del MTPE

Williams Riveros explica la dolorosa derrota de Universitario ante Los Chankas: "Replegaron bien y no aprovechamos"

Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

Sociedad

3 detenidos por atentado contra discoteca Dalí en Trujillo: adolescente sería el autor material

Municipalidad de Magdalena y MML enfrentadas por fotopapeletas: vecinos denuncian multas arbitrarias

Temblor en San Martín: sismo de magnitud 4,0 remeció Moyobamba, según IGP

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

Multa si no votas en 2026: cuánto pagar por Elecciones Generales

Encuestas presidenciales 2026: así van Rafael López Aliaga y el resto de candidatos en las Elecciones Generales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025