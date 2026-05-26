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Reportan que modelo peruana Nadeska Widausky fue detenida por Interpol tras orden de arresto en Bélgica por presunto proxenetismo y tráfico de drogas

La modelo peruana fue intervenida por Interpol tras una requisitoria internacional emitida por Bélgica por numerosos delitos. Además, se conoció que Nadeska Widausky registra antecedentes policiales desde el 2015.

Nadeska Widausky es una modelo peruana involucrada en distintos casos de la farándula. Foto: Instagram
Nadeska Widausky es una modelo peruana involucrada en distintos casos de la farándula. Foto: Instagram
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Nadeska Widausky, conocida en el ambiente de la farándula peruana por su participación como modelo y bailarina, fue detenida la mañana del 26 de mayo por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). La intervención se produjo después de que se confirmara que la también figura de redes sociales tenía una orden de captura internacional vigente.

De acuerdo con información policial, la requisitoria fue emitida por autoridades de Bélgica, donde se le atribuyen presuntos delitos vinculados al proxenetismo y al tráfico ilícito de drogas. Asimismo, se conoció que la peruana registra antecedentes policiales desde el 2015, dato que forma parte de las pesquisas sobre su situación legal.

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Nadeska Widauski fue detenida por la Interpol en Bélgica

La modelo peruana, que fue ampayada besando a Jonathan Maicelo hace meses, vuelve a estar bajo la mirada pública tras conocerse su detención, a raíz de una orden vinculada a presuntos delitos de proxenetismo y tráfico ilícito de drogas.

La información fue difundida por Latina Noticias y ATV, y generó inmediata repercusión debido al perfil mediático de la modelo y su pasado ligado a distintos episodios de la farándula peruana.

Aunque las autoridades aún no han ofrecido mayores precisiones sobre el avance del proceso ni sobre las diligencias que se realizarán en las próximas horas, el caso ha despertado nuevas especulaciones en torno a una posible relación con el caso Oropeza. Por el momento, esa conexión no ha sido confirmada oficialmente.

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¿Quién es Nadeska Widausky?

Nadeska Widausky Gallo es una modelo y bailarina peruana que alcanzó notoriedad en el ambiente artístico y de la farándula local. Natural de Barrios Altos, en Lima, inició desde joven su carrera como anfitriona, actividad que le permitió acercarse al mundo televisivo y relacionarse con distintos personajes del espectáculo.

Sin embargo, su exposición pública cambió de tono en 2015, cuando fue hallada dentro de un taxi en el que asesinaron al narcotraficante conocido como 'Chino' Saucedo. Este personaje había sido relacionado con el ataque contra la camioneta de Gerald Oropeza, hecho que colocó a la modelo en el foco de las investigaciones y de la prensa policial.

Años después, en 2017, Widausky volvió a ser mencionada en informes policiales luego de que se encontraran fotografías suyas en el celular de Luis Fernando Moreno Senepo, alias 'Nene malo', abatido en la bajada Armendáriz, en Miraflores. En la actualidad, la modelo mantiene actividad en redes sociales y se presenta como influencer en su cuenta de Instagram.

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