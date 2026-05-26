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Hallan sin vida a menor de 6 años que estuvo desaparecido junto a su madre tras viajar a la selva

La madre y el hijo viajaron a San Martín para reunirse con la expareja de Zoyla, Alexis Alcántara, quien presuntamente había prometido beneficios económicos. Desde el viaje, sus parientes perdieron contacto con ambos.

La madre del menor aún continúa desaparecida. Familiares pidieron intervención de las autoridades
La madre del menor aún continúa desaparecida. Familiares pidieron intervención de las autoridades
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El cuerpo sin vida de un niño de seis años fue hallado en el distrito de Uchiza, provincia de Tocache, en la región San Martín, luego de permanecer desaparecido junto a su madre desde mediados de mayo. El hecho fue reportado por sus parientes, quienes señalaron que integrantes de rondas campesinas ubicaron al menor.

La víctima fue identificada como Eyal Rodrigo Castillo, quien había viajado desde Tarapoto junto a su madre, Zoyla Carolina Castillo, de 29 años. Hasta el momento, la mujer sigue desaparecida y las autoridades mantienen las labores para determinar su paradero.

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Madre e hijo viajaron para encontrarse con expareja de la mujer

Según relataron sus allegados, Zoyla Castillo emprendió el viaje con la intención de pasar unos días de descanso en Tarapoto. Sin embargo, una vez iniciado el desplazamiento, la expareja de la mujer, identificada como Alexis Alcántara, le habría comunicado que ya no se encontraba en dicha ciudad y que la esperaría en Tocache.

La madre y el menor siguieron el recorrido con la intención de reunirse con él. Desde ese momento, sus allegados perdieron toda comunicación con ambos.

Tras varios días sin noticias, comenzaron las labores de búsqueda, que culminaron con la ubicación del cuerpo del menor en una zona del distrito de Uchiza.

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Investigación policial

En medio de las investigaciones, vecinos de la zona y publicaciones difundidas en redes sociales señalaron que Alexis Alcántara estaría presuntamente vinculado a una organización dedicada a la trata de personas.

De acuerdo con testimonios difundidos por terceros, el sujeto habría captado mujeres mediante ofrecimientos de viajes, lujos y beneficios económicos. Incluso, una mujer afirmó públicamente haber permanecido retenida en una habitación.

No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial que acredite dichas acusaciones ni la pertenencia del investigado a una red criminal.

Parientes de Zoyla Castillo indicaron que ella conoció a Alcántara hace aproximadamente dos meses a través de redes sociales y decidió viajar confiando en lo que él le había prometido.

Continúan las diligencias para ubicar a la madre

La Policía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la desaparición y muerte del menor, así como para determinar el paradero de Zoyla Carolina Castillo.

Las diligencias incluyen la recopilación de testimonios, la verificación de rutas de traslado y otras acciones orientadas a establecer responsabilidades y descartar o confirmar las hipótesis que circulan en torno al caso.

Mientras tanto, los familiares exigen respuestas y piden intensificar la búsqueda de la joven madre desaparecida.

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