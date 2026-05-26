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Detienen a extranjero acusado de agredir a una niña de cinco años en San Martín de Porres

La agresión ocurrió en un parque, donde el sujeto pateó a la menor mientras esta se desplazaba en un scooter. Testigos alertaron a las autoridades, que intervinieron.

El sujeto fue detenido por el serenazgo del distrito tras agredir a la niña.
El sujeto fue detenido por el serenazgo del distrito tras agredir a la niña. | Composición LR
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Víctor Manuel Bravo Pérez (20) fue detenido por las autoridades luego de ser acusado de agredir físicamente a una niña de cinco años y cometer actos violentos en plena vía pública del distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo con información policial, el incidente ocurrió en los alrededores de un parque ubicado en la calle Los Topacios. La menor se encontraba junto a sus padres y se desplazaba en un scooter tras salir de su centro educativo cuando fue interceptada por el sujeto.

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Según el reporte preliminar, el investigado se acercó repentinamente a la menor y le propinó una patada en la cabeza, lo que provocó la reacción inmediata de quienes se encontraban en la zona.

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Sujeto causó temor entre vecinos y conductores

Tras la agresión, el hombre continuó mostrando un comportamiento violento en plena vía pública. Testigos señalaron que empezó a atacar a transeúntes y generó momentos de tensión entre los conductores que circulaban por el sector.

La Policía informó que el intervenido incluso se subió sobre la estructura de un automóvil en movimiento, poniendo en riesgo tanto su integridad como la seguridad vial de terceros.

La situación obligó a la intervención de serenos de San Martín de Porres, que acudieron al lugar tras recibir llamadas de alerta de los vecinos.

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Serenazgo cercó la zona y evitó mayores incidentes

Los agentes municipales desplegaron un operativo en la calle Los Topacios y lograron reducir al implicado en medio de la indignación de los residentes.

Durante la intervención, las autoridades resguardaron la integridad física del implicado debido a que algunos vecinos intentaron enfrentarlo tras conocer lo ocurrido con la menor.

Debido a las lesiones que habría sufrido durante esos momentos, el intervenido fue trasladado bajo custodia al hospital Cayetano Heredia para recibir atención médica.

Posteriormente, efectivos de la comisaría Sol de Oro realizaron su detención formal dentro del establecimiento de salud y asumieron el control de las diligencias correspondientes.

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Videos y testimonios serán claves para la investigación

La Policía informó que las imágenes registradas por cámaras de seguridad y teléfonos celulares serán incorporadas a la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Los registros audiovisuales mostrarían tanto la agresión contra la menor como los momentos posteriores en los que el sujeto amenazaba a conductores y alteraba el orden público.

Además, se recogerán las declaraciones de los padres de la niña y de las personas que estuvieron presentes durante el incidente.

Por otro lado, el estado de salud de la menor permanece bajo seguimiento de sus familiares luego del golpe recibido. En tanto, representantes vecinales solicitaron reforzar el patrullaje integrado entre Serenazgo y la Policía en zonas de alta concurrencia del distrito.

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