Confirmado por el MTC | Línea 1 del Metro de Lima aumentará la flota y reducirá tiempos de espera

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones renovó el permiso de operación de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao por cinco años más, asegurando su funcionamiento hasta 2031. | Foto: Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones renovó el permiso de operación de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao por cinco años más, asegurando su funcionamiento hasta 2031. | Foto: Andina

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) renovó por cinco años más el permiso de operación de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, con lo que garantizó su funcionamiento hasta 2031. La medida permitirá ejecutar nuevas inversiones orientadas a mejorar la capacidad del servicio y reducir los tiempos de espera en horas punta para miles de usuarios que utilizan diariamente este sistema de transporte.

La renovación fue otorgada a la empresa concesionaria Tren Urbano de Lima luego de que acreditara el cumplimiento de requisitos técnicos y administrativos exigidos por el Estado. El servicio actualmente conecta once distritos y ha movilizado a más de 1.600 millones de pasajeros desde el inicio de operaciones en 2011.

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Línea 1 reducirá tiempos de espera y aumentará frecuencia de trenes

Como parte del nuevo plan de inversiones, la Línea 1 anunció mejoras tecnológicas y operativas para disminuir progresivamente el tiempo de espera entre trenes. Según informó el MTC, el intervalo de paso en hora punta pasará de 2,5 minutos a 2 minutos en una primera etapa y, posteriormente, podría llegar hasta 1,5 minutos.

Para lograr este objetivo, se instalará un sistema de control ferroviario basado en comunicaciones (CBTC), tecnología que permitirá optimizar la circulación de trenes y aumentar la capacidad de transporte sin ampliar los 34 kilómetros actuales de recorrido.

Con estas mejoras, el sistema podrá movilizar hasta 48.000 pasajeros por hora por sentido, lo que incrementará significativamente la capacidad operativa frente a la creciente demanda del servicio.

Metro de Lima ampliará flota y remodelará estaciones en varios distritos

El proyecto también contempla la incorporación de más trenes y la modernización de parte de la infraestructura existente. El plan incluye la compra de 53 nuevas unidades de alta capacidad y la renovación de los trenes Alstom actualmente en operación, lo que permitirá superar las 90 unidades disponibles en la flota.

Además, el MTC informó que se ejecutarán obras complementarias, como el reforzamiento del viaducto elevado, la remodelación integral de las 26 estaciones y la ampliación de talleres y cocheras en Villa El Salvador y Bayóvar.

Entre las intervenciones previstas también figura la construcción de una nueva estación de intercambio en 28 de Julio, con el objetivo de mejorar la conectividad y facilitar el traslado de pasajeros dentro del sistema de transporte público de Lima y Callao.