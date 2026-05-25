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Oficina de Recursos Humanos realiza visita inopinada en las sedes de Talara

Yone Pedro Li Córdova, titular de la Corte de Sullana, apoyó la iniciativa, que garantiza el orden y la disciplina en los órganos jurisdiccionales.

La inspección resalta el compromiso con el cumplimiento de normas administrativas. Fuente: facebook.
La inspección resalta el compromiso con el cumplimiento de normas administrativas. Fuente: facebook.
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En mérito a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 000200-2025-GG-PJ, que aprueba la Directiva “Disposiciones para la asignación y uso del uniforme institucional en el Poder Judicial” la Oficina de Recursos Humanos realizó una visita inopinada a los órganos jurisdiccionales de la provincia de Talara y Los Órganos.

La visita estuvo presidida por la jefa de la Oficina de Recursos Humanos de la Corte Superior de Justicia de Sullana, , Alessandra Ramirez Saavedra, quien visito las distintas sedes a fin de constatar la permanencia de los servidores jurisdiccionales y administrativos, así como el uso de uniforme institucional o vestimenta formal y del fotocheck.

Por su parte el titular de la Corte Sullana, Yone Pedro Li Córdova, resaltó este tipo de iniciativas que permiten cautelar el orden y que se cumplan las normas administrativas.

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