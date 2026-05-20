Usuarios reportan extraña alerta de Sismate sobre sismo de magnitud 8,7 y tsunami en costas peruanas: sistema habría sido vulnerado
Diversos usuarios en redes sociales aseguraron que la alerta del Sismate los tomó por sorpresa, en parte, por su contenido, en el que se exhorta a la población a evacuar las zonas costeras.
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Usuarios de distintas regiones del país reportaron este martes por la noche la recepción de una alerta de emergencia atribuida al Sismate y al COEN-Indeci sobre un supuesto sismo de magnitud 8,7 frente a la costa central del Perú, acompañado de una advertencia de tsunami en todo el litoral peruano. Según pudo conocer La República, tanto el MTC como el Indeci emitirán un pronunciamiento en lo que se calificó como un ‘ataque cibernético’.
Las capturas difundidas rápidamente en redes sociales muestran un mensaje que exhorta a la población a evacuar hacia zonas altas y alejarse del mar y ríos. Sin embargo, hasta el momento no se ha reportado oficialmente un terremoto de esa magnitud ni una alerta de tsunami emitida por las autoridades competentes.