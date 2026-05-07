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Cada año, miles de turistas se alistan para visitar la Llaqta de Machu Picchu, una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno desde 2007. No obstante, actualmente se registra un incremento inusual y significativo de visitantes, según informó la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco.

En este contexto, el Ministerio de Cultura señaló que no es posible ampliar el número de boletos debido a los límites establecidos en la normativa vigente orientada a la protección y conservación del santuario histórico. Sin embargo, en un nuevo comunicado, las autoridades anunciaron una medida que busca facilitar el ingreso de las personas al recinto cultural.

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Una medida excepcional

Se trata de la venta presencial anticipada de boletos, una disposición habilitada de manera excepcional desde este 7 de mayo. Así, se establece que la venta de los 1.000 boletos diarios en el Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo no se limite únicamente al ingreso para el día siguiente.

En su lugar, se autoriza la posibilidad de adquirir entradas con hasta tres días de anticipación, de acuerdo con la disponibilidad y respetando la capacidad de carga autorizada para cada fecha. Esto, con la finalidad de brindar mayores facilidades a los visitantes y contribuir a una mejor planificación de su viaje, según la DDC de Cusco.

Comunicado Mincul

Alta demanda para Machu Picchu

En Aguas Calientes —como también se conoce a Machu Picchu Pueblo— se ofrecen 1.000 boletos presenciales para los turistas que no logran adquirir los 3.500 que ofrece la institución en la plataforma virtual. Sin embargo, en la última semana hubo una afluencia masiva de visitantes.

El aforo es de 4.500 visitas por día, pero puede ampliarse a 5.600 visitantes diarios en temporada alta, que incluye fechas determinadas como del 19 de junio al 2 de noviembre y del 30 al 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con la Resolución Ministerial N.° 000528-2023-MC.

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