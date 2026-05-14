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Sociedad

Vendedor ambulante sorprende a turistas ingresando irregularme a ciudadela inca en Machu Picchu

Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre vendiendo productos a turistas en Machu Picchu, lo que genera controversia sobre la vigilancia en el sitio.

Las imágenes difundidas en redes generaron cuestionamientos sobre la seguridad del santuario.
Las imágenes difundidas en redes generaron cuestionamientos sobre la seguridad del santuario. | Composición LR | Luis Álvarez
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Un video difundido en redes sociales mostró a un hombre ofreciendo productos a turistas dentro de la llaqta de Machu Picchu, lo que generó controversia y cuestionamientos sobre la supervisión en la ciudadela inca. El hecho ocurrió el domingo 10 de mayo y motivó la intervención de las autoridades del parque arqueológico.

El jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu, en Cusco, César Medina, explicó que el ciudadano ingresó como visitante, aprovechando el acceso gratuito para cusqueños, sin registrar inicialmente actividades de comercio. Sin embargo, durante su recorrido, comenzó a ofrecer productos, lo cual está prohibido por el reglamento interno del sitio.

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Visitante intervenido

Según detalló, la alerta fue dada por un guía de turismo, quien advirtió la irregularidad y la comunicó a los vigilantes. Posteriormente, el visitante fue intervenido y retirado del lugar. Medina precisó que se trata de una falta, pero no de un delito que amerite una sanción penal, aunque sí una acción inmediata para preservar el orden en el monumento.

El funcionario reconoció que este tipo de situaciones puede ocurrir debido a la extensión del área protegida, que abarca más de 15.000 hectáreas, lo que dificulta cubrir todos los puntos de vigilancia. En ese sentido, indicó que actualmente se requieren al menos 40 guardaparques adicionales para mejorar el control y evitar este tipo de incidentes.

Finalmente, Medina calificó el caso como aislado, pero no descartó la implementación de nuevas medidas, como el refuerzo del personal de vigilancia y la instalación de sistemas de videovigilancia. Asimismo, exhortó a los guías de turismo a colaborar activamente y reportar cualquier acto que vulnere las normas dentro de la llaqta de Machu Picchu.

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