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Sociedad

Este aeropuerto de Perú que debía terminar en 2026 se retrasaría dos años y costaría más, alerta Contraloría

Además, se identificó un retraso del 27% en la ejecución de estructuras clave, así como la suspensión unilateral de trabajos, alterando los plazos contractuales establecidos.

La Contraloría General advierte sobre posibles retrasos y aumento de costos en el Aeropuerto Internacional de Chinchero, considerando una extensión de entrega hasta diciembre de 2028.
La Contraloría General advierte sobre posibles retrasos y aumento de costos en el Aeropuerto Internacional de Chinchero, considerando una extensión de entrega hasta diciembre de 2028. | Foto: Andina/Contraloría General de la República/MTC/Difusión
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La Contraloría General advirtió que el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, podría sufrir un nuevo retraso en su culminación y registrar un incremento en sus costos. Según un informe de control, el consorcio encargado de las obras proyectó extender el plazo de entrega de diciembre de 2026 hasta diciembre de 2028, pese a que no existiría un sustento técnico ni contractual que justifique esta modificación.

El órgano de control también alertó sobre problemas presupuestales y retrasos en los pagos a proveedores de comunidades campesinas vinculadas al proyecto. Estas observaciones fueron comunicadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que adopte medidas correctivas que permitan asegurar la continuidad de las obras.

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Contraloría advierte retrasos y suspensión de trabajos en el aeropuerto de Chinchero

De acuerdo con el informe de Hito de Control n.° 5815-2026-CG/MPROY-SCC, el contratista presentó un cronograma actualizado que amplía en 712 días la fecha de finalización de las obras principales del aeropuerto. La modificación afecta especialmente los trabajos del Terminal de Pasajeros y el cerco perimétrico, considerados componentes clave del proyecto.

Durante una inspección realizada en abril de 2026, la comisión de control identificó un retraso de 27% en estas estructuras y observó un ritmo de ejecución insuficiente para cumplir con el plazo vigente. Además, reportó la suspensión unilateral de algunas labores en el terminal y el cerco perimétrico sin autorización previa de la supervisión, hecho que podría contravenir las condiciones establecidas en el contrato.

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Proyecto del aeropuerto de Chinchero enfrenta déficit millonario y deudas con comunidades

Otro de los puntos señalados por la Contraloría corresponde al presupuesto destinado al desarrollo de las actividades programadas en 2026. Según el informe, el MTC enfrenta un déficit de más de S/65 millones, debido a que el monto asignado es menor que los gastos previstos para este año fiscal.

Además, se alertó sobre una deuda superior a US$895 mil que el contratista mantiene con proveedores de comunidades campesinas ubicadas en la zona de influencia directa del proyecto, entre ellas Ayllopongo, Racchi Ayllu y Yanacona. La Contraloría indicó que esto podría generar conflictos sociales y afectar la continuidad de las obras del nuevo aeropuerto de Chinchero, cuya inversión actual supera los S/3.067 millones tras varias modificaciones contractuales.

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