Un grupo de ciudadanos israelíes generó malestar en Pisac, Cusco, al realizar una celebración con música a alto volumen sin supuesta autorización. La Policía y Serenazgo intervinieron. | Composición LR

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Un grupo de ciudadanos israelíes protagonizó un incidente que generó malestar entre vecinos del distrito de Pisac, en el Valle Sagrado de los Incas, Cusco.

Los extranjeros fueron intervenidos por agentes de Serenazgo y la Policía luego de realizar una celebración con música a alto volumen en plena plaza pública, presuntamente sin autorización.

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'Falta de respeto'

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, alrededor de 20 extranjeros participaban en la actividad cuando un vecino decidió encararlos y exigir explicaciones.

El ciudadano cuestionó si contaban con permisos municipales para desarrollar el evento y calificó lo ocurrido como una falta de respeto hacia la comunidad local.

Extranjeros fueron intervenidos

Tras la denuncia, personal de Serenazgo y efectivos policiales llegaron hasta la plaza de Pisac para intervenir a los involucrados.

Durante la diligencia, las autoridades solicitaron la documentación y los permisos correspondientes; sin embargo, los ciudadanos israelíes no supieron responder ni acreditar autorización para la actividad.

Hasta el momento, la municipalidad no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre posibles sanciones o medidas tras lo ocurrido.

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