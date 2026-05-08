HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sociedad

Ciudadanos israelíes realizan celebración en plaza de Pisac y son intervenidos por la Policía en Cusco

Alrededor de 20 extranjeros participaron en el evento, lo que llevó a un vecino a cuestionar si tenían permisos municipales. Este hecho fue calificado como una "falta de respeto" hacia la comunidad local.

Un grupo de ciudadanos israelíes generó malestar en Pisac, Cusco, al realizar una celebración con música a alto volumen sin supuesta autorización. La Policía y Serenazgo intervinieron.
Un grupo de ciudadanos israelíes generó malestar en Pisac, Cusco, al realizar una celebración con música a alto volumen sin supuesta autorización. La Policía y Serenazgo intervinieron. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Un grupo de ciudadanos israelíes protagonizó un incidente que generó malestar entre vecinos del distrito de Pisac, en el Valle Sagrado de los Incas, Cusco.

Los extranjeros fueron intervenidos por agentes de Serenazgo y la Policía luego de realizar una celebración con música a alto volumen en plena plaza pública, presuntamente sin autorización.

TE RECOMENDAMOS

¡RAFAEL LÓPEZ ALIAGA PIDE ANULAR ACTAS Y LA DERECHA YA VE DEMONIOS EN TODOS LADOS! | ARDE TROYA

PUEDES VER: Fallece vigilante que fue atropellado por conductora ebria en Trujillo tras varios días en UCI

lr.pe

'Falta de respeto'

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, alrededor de 20 extranjeros participaban en la actividad cuando un vecino decidió encararlos y exigir explicaciones.

El ciudadano cuestionó si contaban con permisos municipales para desarrollar el evento y calificó lo ocurrido como una falta de respeto hacia la comunidad local.

PUEDES VER: En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

lr.pe

Extranjeros fueron intervenidos

Tras la denuncia, personal de Serenazgo y efectivos policiales llegaron hasta la plaza de Pisac para intervenir a los involucrados.

Durante la diligencia, las autoridades solicitaron la documentación y los permisos correspondientes; sin embargo, los ciudadanos israelíes no supieron responder ni acreditar autorización para la actividad.

Hasta el momento, la municipalidad no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre posibles sanciones o medidas tras lo ocurrido.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe la información más importante de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Esta región de la costa superó a Cusco y Ayacucho y será la 'nueva capital de la vicuña', según Serfor

Esta región de la costa superó a Cusco y Ayacucho y será la 'nueva capital de la vicuña', según Serfor

LEER MÁS
¿Vas a visitar Machu Picchu? Conoce la nueva y excepcional disposición para comprar boletos presenciales

¿Vas a visitar Machu Picchu? Conoce la nueva y excepcional disposición para comprar boletos presenciales

LEER MÁS
Sarampión suma 153 casos en Perú: exigen declaratoria de emergencia en el sur y denuncian demora en diagnósticos

Sarampión suma 153 casos en Perú: exigen declaratoria de emergencia en el sur y denuncian demora en diagnósticos

LEER MÁS
Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fallece vigilante que fue atropellado por conductora ebria en Trujillo tras varios días en UCI

Fallece vigilante que fue atropellado por conductora ebria en Trujillo tras varios días en UCI

LEER MÁS
Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

LEER MÁS
Joven denuncia a Cruz del Sur por entregar su encomienda valorizada en S/40.000 a estafador: "No hay un protocolo"

Joven denuncia a Cruz del Sur por entregar su encomienda valorizada en S/40.000 a estafador: "No hay un protocolo"

LEER MÁS
Loreto: Presuntos mineros ilegales atacan a fiscal, policías y militares en río Nanay

Loreto: Presuntos mineros ilegales atacan a fiscal, policías y militares en río Nanay

LEER MÁS
En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

LEER MÁS
Este misterioso hotel fue construido en la punta de un cerro en SJL: está ubicado a 1.100 m.s.n.m y se llega tras una caminata de 30 minutos

Este misterioso hotel fue construido en la punta de un cerro en SJL: está ubicado a 1.100 m.s.n.m y se llega tras una caminata de 30 minutos

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025