El Aeropuerto Internacional de Chinchero, uno de los proyectos de infraestructura más importantes para el sur del Perú, continúa avanzando en su construcción. De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la obra ya alcanzó un progreso aproximado del 40% y se espera que pueda iniciar operaciones hacia fines de 2027 o a inicios de 2028, una vez superadas todas las evaluaciones técnicas necesarias.

Este nuevo aeropuerto busca responder al crecimiento del turismo y del transporte aéreo en Cusco, una de las regiones más visitadas del país. A diferencia del actual aeropuerto Alejandro Velasco Astete, que recibe poco más de 5 millones de pasajeros al año y presenta limitaciones de espacio, Chinchero ha sido diseñado como un terminal moderno, con mayor capacidad y estándares internacionales.

Aeropuerto estaría listo en 2027

La titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, Paola Marín, explicó que el proyecto está organizado en ocho paquetes de trabajo. La ejecución se desarrolla en dos frentes de manera simultánea y está a cargo de un consorcio conformado por empresas con capitales peruanos, mexicanos y coreanos. “Tenemos el objetivo y el compromiso de adelantar esa ejecución para poder iniciar los otros paquetes que forman parte de este sistema”, señaló Marín en declaraciones a Andina. Esta estrategia buscaría acelerar las obras y evitar retrasos en el cronograma general.

Uno de los próximos puntos a realizarse es la construcción de la torre de control, una infraestructura clave para la operación aérea. Según informó la funcionaria, el MTC se encuentra en la etapa final de otorgar la buena pro, es decir, la adjudicación oficial del contrato a la empresa ganadora. “Debemos estar cerrando contrato en este trimestre para poder dar inicio a la obra”, precisó. Además, adelantó que en los próximos meses se dará a conocer públicamente qué empresa estará a cargo de esta construcción.

Sobre el inicio de operaciones, la representante del MTC explicó que el aeropuerto deberá pasar por un periodo de pruebas y evaluaciones para garantizar que todas las condiciones sean óptimas y seguras.“Esta etapa debería permitir iniciar las operaciones a finales del año 2027 o a inicios del 2028”, estimó.

Puentes de abordaje y rol regional

Según la funcionaria, el Aeropuerto Internacional de Chinchero contará con 11 puentes de abordaje, estructuras que permiten a los pasajeros subir y bajar de los aviones directamente desde el terminal, sin necesidad de buses. Además, se estima que podrá atender entre 8 y 12 millones de pasajeros al año, más del doble de la capacidad actual del aeropuerto cusqueño.

“Es un hub que tiene que desarrollarse en el sur, de tal manera que, después del Jorge Chávez, sea Cusco el centro de conexiones de Sudamérica”, afirmó Marín. Es decir, un punto que funciona como punto de conexión entre distintos destinos, facilitando vuelos nacionales e internacionales. Según indicó, el diseño del terminal apunta a descentralizar las operaciones aéreas y a conectar a más peruanos con el mundo, incluso con rutas hacia América del Norte y otros destinos.

