HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Así avanza el Aeropuerto Internacional de Chinchero: megaproyecto estaría listo en 2027 y atendería hasta 12 millones de pasajeros al año

El proyecto aeroportuario del Cusco registra un avance cercano al 40% y apunta a convertirse en un nuevo eje aéreo del sur del país, con estándares internacionales y una capacidad muy superior a la del actual terminal cusqueño.

El Aeropuerto Internacional de Chinchero estaría listo entre 2027 y 2028, según MTC
El Aeropuerto Internacional de Chinchero estaría listo entre 2027 y 2028, según MTC | Difusión

El Aeropuerto Internacional de Chinchero, uno de los proyectos de infraestructura más importantes para el sur del Perú, continúa avanzando en su construcción. De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la obra ya alcanzó un progreso aproximado del 40% y se espera que pueda iniciar operaciones hacia fines de 2027 o a inicios de 2028, una vez superadas todas las evaluaciones técnicas necesarias.

Este nuevo aeropuerto busca responder al crecimiento del turismo y del transporte aéreo en Cusco, una de las regiones más visitadas del país. A diferencia del actual aeropuerto Alejandro Velasco Astete, que recibe poco más de 5 millones de pasajeros al año y presenta limitaciones de espacio, Chinchero ha sido diseñado como un terminal moderno, con mayor capacidad y estándares internacionales.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Los 18 megaproyectos más importantes del Perú después del Megapuerto de Chancay y el nuevo Jorge Chávez

lr.pe

Aeropuerto estaría listo en 2027

La titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, Paola Marín, explicó que el proyecto está organizado en ocho paquetes de trabajo. La ejecución se desarrolla en dos frentes de manera simultánea y está a cargo de un consorcio conformado por empresas con capitales peruanos, mexicanos y coreanos. “Tenemos el objetivo y el compromiso de adelantar esa ejecución para poder iniciar los otros paquetes que forman parte de este sistema”, señaló Marín en declaraciones a Andina. Esta estrategia buscaría acelerar las obras y evitar retrasos en el cronograma general.

Uno de los próximos puntos a realizarse es la construcción de la torre de control, una infraestructura clave para la operación aérea. Según informó la funcionaria, el MTC se encuentra en la etapa final de otorgar la buena pro, es decir, la adjudicación oficial del contrato a la empresa ganadora. “Debemos estar cerrando contrato en este trimestre para poder dar inicio a la obra”, precisó. Además, adelantó que en los próximos meses se dará a conocer públicamente qué empresa estará a cargo de esta construcción.

Sobre el inicio de operaciones, la representante del MTC explicó que el aeropuerto deberá pasar por un periodo de pruebas y evaluaciones para garantizar que todas las condiciones sean óptimas y seguras.“Esta etapa debería permitir iniciar las operaciones a finales del año 2027 o a inicios del 2028”, estimó.

Puentes de abordaje y rol regional

Según la funcionaria, el Aeropuerto Internacional de Chinchero contará con 11 puentes de abordaje, estructuras que permiten a los pasajeros subir y bajar de los aviones directamente desde el terminal, sin necesidad de buses. Además, se estima que podrá atender entre 8 y 12 millones de pasajeros al año, más del doble de la capacidad actual del aeropuerto cusqueño.

“Es un hub que tiene que desarrollarse en el sur, de tal manera que, después del Jorge Chávez, sea Cusco el centro de conexiones de Sudamérica”, afirmó Marín. Es decir, un punto que funciona como punto de conexión entre distintos destinos, facilitando vuelos nacionales e internacionales. Según indicó, el diseño del terminal apunta a descentralizar las operaciones aéreas y a conectar a más peruanos con el mundo, incluso con rutas hacia América del Norte y otros destinos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Colapsa puente en construcción en Ayacucho por intensas lluvias: obra estaba próxima a ser inaugurada

Colapsa puente en construcción en Ayacucho por intensas lluvias: obra estaba próxima a ser inaugurada

LEER MÁS
Maestro de obra muere aplastado tras derrumbe de muro de contención en Villa María del Triunfo

Maestro de obra muere aplastado tras derrumbe de muro de contención en Villa María del Triunfo

LEER MÁS
Restauran concurrida vía en La Molina olvidada por 20 años: conecta con Ate y estaría lista en marzo de 2026

Restauran concurrida vía en La Molina olvidada por 20 años: conecta con Ate y estaría lista en marzo de 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Trabajadores de EsSalud anuncian movilización y plantón este 20 de enero: “El problema no es económico, es la mala gestión y la injerencia política"

Trabajadores de EsSalud anuncian movilización y plantón este 20 de enero: “El problema no es económico, es la mala gestión y la injerencia política"

LEER MÁS
Trágico hallazgo cerca a playa La Herradura: encuentran sin vida a hombre de 30 años durante rescate en zona restringida de Chorrillos

Trágico hallazgo cerca a playa La Herradura: encuentran sin vida a hombre de 30 años durante rescate en zona restringida de Chorrillos

LEER MÁS
El culpable de tu alta factura de energía podría ser este electrodoméstico, cuyo consumo es comparable al de 65 refrigeradoras en funcionamiento

El culpable de tu alta factura de energía podría ser este electrodoméstico, cuyo consumo es comparable al de 65 refrigeradoras en funcionamiento

LEER MÁS
Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este domingo 18 y lunes 19 de enero

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este domingo 18 y lunes 19 de enero

LEER MÁS
Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Sociedad

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Policía que evitó asalto a colectivo en Huachipa denuncia amenazas de muerte: "Sabemos dónde vives"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025