Lote Z-69 al borde de paralizarse: advierten golpe a Petroperú, empleo y canon petrolero en Piura

importancia. El campo petrolero Z-69 es un activo estratégico porque ayuda a reducir la dependencia del Perú de combustibles importados, advierte el gremio de trabajadores.

importancia. El campo petrolero Z-69 es un activo estratégico porque ayuda a reducir la dependencia del Perú de combustibles importados, advierte el gremio de trabajadores.

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El lote petrolero Z-69, uno de los principales yacimientos de petróleo y gas que opera Petroperú frente a las costas de Piura, podría dejar de operar desde el próximo viernes 15 de mayo debido al vencimiento de su contrato temporal y a que el Gobierno aún no define sobre su continuidad operativa ni una licitación en marcha.

El lote se encuentra en el zócalo continental, es decir, en el mar frente a Piura, y actualmente produce 3.500 barriles diarios de petróleo y 8 millones de pies cúbicos de gas natural. Parte de esta producción abastece a la moderna Refinería de Talara, mientras que el resto se comercializa con empresas privadas como Promigas y la Procesadora de Gas Pariñas.

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En diálogo con La República, el exgerente general de Perupetro, Carlos Vives Suárez, sostuvo que una eventual paralización no solo afectaría a Petroperú, sino también a las regiones norteñas que reciben recursos de la actividad petrolera.

“La producción de barriles diarios de petróleo da ingresos al Estado y genera canon para Piura y Tumbes. Si se para el campo, habrá mucha gente sin trabajo en una zona petrolera como Talara”, señaló.

1.400 empleos en Piura en riesgo

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) proyectó que la paralización del lote afectaría directamente 195 puestos de trabajo y más de 1.200 empleos indirectos vinculados a la cadena de servicios petroleros y marítimos.

Vives explicó que el impacto también alcanzaría a Petroperú, debido a que el lote produce un crudo que resulta útil para la operación de la Refinería de Talara, sobre todo en un momento auspicioso debido a que la ganancia obtenida por procesar crudo viene elevándose (US$55 por barril) a causa del alza del petróleo por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

“Ahora los márgenes de refino están altos y toda ayuda que reciba la empresa influye. Esa producción puede facilitar en algo los ingresos de Petroperú, sobre todo ahora por el elevado margen de refino que sí están aprovechando grandes refinerías en el mundo”, explicó.

El STAPP advierte que si no se amplía el contrato o no se designa rápidamente a un nuevo operador, las actividades podrían paralizarse, afectando el abastecimiento energético.

“El escenario actual no es una contingencia inesperada, sino el resultado de decisiones tardías y de una gestión que privilegió el trámite sobre el resultado. El país no puede permitirse la paralización de un lote que garantiza producción, empleo, recursos fiscales y estabilidad energética”, sostuvo Pedro Castro Balmaceda, secretario de defensa del gremio.

Faltando siete días para que expire el contrato, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Perupetro no han definido un mecanismo que permita ampliar las operaciones del lote ni existe una licitación viable en marcha para asegurar un nuevo operador.

Según pudo conocer La República, en los últimos días, Perupetro y Petroperú vienen reuniendo para establecer las condiciones de una eventual ampliación de contrato. Ante la cercanía del vencimiento contractual, Vives consideró que la salida más razonable sería ampliar la operación del lote.

“Dado los tiempos tan cortos, una opción es ampliar con un contrato temporal la operación de este lote antes que Perupetro decida llevarlo por el camino de una convocatoria”, sostuvo.

Desde el gremio de trabajadores, una eventual paralización afectaría el suministro de hidrocarburos para la Refinería de Talara y aumentaría la dependencia del Perú de las importaciones de combustibles.

Advirtieron, además, que en medio de la crisis energética mundial, el Gobierno no muestra un apoyo sobre los lotes de Petroperú (64 y 192), ambos en la selva peruana.

"Mala señal” para inversión petrolera

El gremio de trabajadores de Petroperú apunta que desde hace años se conocía la fecha de expiración del contrato, pero el país llega a mayo de 2026 sin un operador definido y con una licitación fallida.

Dijo que Perupetro atraviesa una situación institucional complicada, ya que su directorio tiene solo dos integrantes, lo que limita la capacidad de tomar decisiones en el sector.

Carlos Vives, especialista en hidrocarburos, sostuvo que parar un campo petrolero en las condiciones de contratación petrolera que está el país de exploración y sobre todo producción no es bueno para el país y en la atracción de inversores.

“La imagen que se da afuera del país sobre contratación petrolera y manejo de campos petroleros para el contratista no es buena”.

El STAPP exigió al Gobierno emitir de manera inmediata un decreto supremo que amplíe temporalmente el contrato de Petroperú en el lote Z-69. Dicho campo cuenta con 540 pozos productores y 77 plataformas marinas, pero solo 51 permanecen operativas.

El dato