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Vraem y Piura seguirán bajo estado de emergencia por 60 días más: Gobierno prorroga medida

El Estado dispuso que se extienda la medida desde este 7 de mayo, para combatir criminalidad y narcotráfico.

El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en Ayacucho, Cusco, Junín y Piura, iniciado el 7 de mayo de 2026, para combatir criminalidad y narcotráfico.
El Gobierno prorrogó por 60 días el estado de emergencia en Ayacucho, Cusco, Junín y Piura, iniciado el 7 de mayo de 2026, para combatir criminalidad y narcotráfico. | Difusión
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El Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia en diversas provincias y distritos de Ayacucho, Cusco, Junín y Piura por un periodo de 60 días calendario, desde este 7 de mayo de 2026, con el objetivo de enfrentar la criminalidad, el narcotráfico y otros hechos de violencia.

La medida fue oficializada mediante los decretos supremos N.º 063-2026-PCM y N.º 064-2026-PCM, publicados en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

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¿Qué zonas están incluidas?

En el caso del Vraem, la prórroga alcanza a los distritos de Anco, Ayna, Santa Rosa, Samugari, Anchihuay, Río Magdalena y Unión Progreso, en la provincia ayacuchana de La Mar. También incluye a Kimbiri, Villa Kintiarina, Villa Virgen, Echarate, Megantoni, Kumpirushiato, Cielo Punco y Manitea, en La Convención (Cusco), así como a Pangoa y Río Tambo, en Satipo (Junín).

Según la norma, la extensión del estado de emergencia busca hacer frente a delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas y otras situaciones de violencia en estas zonas.

Asimismo, el Gobierno amplió la medida excepcional en varias jurisdicciones de Piura. Entre ellas figuran los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos; además de Sullana, Bellavista, y las provincias de Paita y Talara.

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Medidas que rigen en estado de emergencia

Durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Las intervenciones se definirán en base a inteligencia policial, estadísticas y mapas del delito, según detallan ambos dispositivos legales.

Las normas llevan las firmas del presidente José María Balcázar, del titular de la PCM, Luis Enrique Arroyo Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Justicia.

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