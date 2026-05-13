La ATU insta a los usuarios del Corredor Rojo a planificar sus viajes con anticipación. | Foto: Difusión

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Debido a las obras viales ejecutadas por la Municipalidad de Lima en la avenida Nicolás Ayllón, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, que la ruta 209 del Corredor Rojo modificó temporalmente su recorrido habitual. Por ello, las unidades recortarán su trayecto y culminarán su servicio únicamente hasta el paradero Ceres, en el distrito de Ate, mientras se ejecutan los trabajos de mejoramiento en la Carretera Central.

Para no interrumpir la conectividad de los pasajeros, los buses han comenzado a circular por rutas alternas que incluyen las avenidas Vista Alegre, Javier Prado y Prolongación Javier Prado, en ambos sentidos. Este desvío busca agilizar el tránsito en la zona afectada por las obras municipales y permitir que el flujo de usuarios hacia otros sectores de la capital se mantenga, a pesar de las restricciones en la vía principal.

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Paraderos de la ruta 209 del Corredor Rojo que dejarán de funcionar momentáneamente

Esta variación en el itinerario oficial significa que los puntos de embarque y desembarque conocidos como Tagore, Los Ángeles y Soldadura quedarán fuera de servicio hasta que concluyan las obras. La ATU recomienda a los vecinos de la zona y a los usuarios frecuentes tomar las previsiones necesarias, ya que el personal de orientación se encontrará en los alrededores del paradero Ceres para guiar a las personas hacia las zonas de abordaje habilitadas.

Comunicado de la ATU sobre nueva ruta del Corredor Rojo.

¿Qué obras se están realizando en la Carretera Central?

Como parte de los trabajos de modernización y liberación de vías en la Carretera Central, la Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutó la demolición de construcciones ilegales que invadían la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón desde hace más de 20 años. Este operativo permitió recuperar 2.300 metros cuadrados de dominio público, al eliminar cerca de 20 lotes y un mercado que obstaculizaban el tránsito en Ate Vitarte. Estas labores, apoyadas por 700 agentes policiales, son fundamentales para ampliar la capacidad vial y mejorar el flujo de vehículos en uno de los accesos más críticos hacia Lima Este.