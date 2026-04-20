El miércoles 22 de abril, la Fiscalía solicitará nueve meses de prisión preventiva contra cinco sujetos por el asesinato de la gastroenteróloga pediátrica Minosska de Jesús Pinto Lazo, crimen que se ejecutó el 10 de abril, cuando la mujer se encontraba fuera de su vivienda, en la región Piura.

La tesis fiscal señala que Luis Alejandro R. G., de 22 años, sería el sicario que disparó el arma; Junior M. S., de 19 años, quien condujo el vehículo en el que se trasladó el asesino; S. J. S. G., de 33 años, quien facilitó el arma de fuego para el crimen; y Willian S. G., de 39 años, esposo de la médica pediatra, quien habría ordenado el asesinato por encargo. Estos cuatro hombres son investigados por el delito de sicariato.

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Por otro lado, a Cristian S. B., de 22 años, se le atribuye el delito de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato. El sujeto habría marcado a la víctima cuando salía de su centro de trabajo.

El caso está a cargo del fiscal provincial Marlon Arámbulo Mogollón, del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer. Los elementos de convicción que se presentarán en la audiencia se recopilaron tras 50 diligencias llevadas a cabo junto con el área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura.

Confesión

Cabe señalar que Junior M. S. recibió el viernes 17 de abril siete meses de prisión preventiva por el delito de posesión de armas.

Es importante apuntar que este mismo joven señaló a la Policía que fue contactado por el sicario, sin saber que se iba a asesinar a la médica pediatra. En principio, le habrían comentado que le iban a robar una cadena.

Además, apuntó contra el esposo de la víctima, ya que el asesino le habría confesado que fue contratado por un sujeto al que describen como "El Viejo", quien señaló a la pareja de la fallecida como el autor intelectual del crimen.

Anuncia medidas legales

El último miércoles, Willian S. G., esposo de Minosska Pinto, fue puesto en libertad tras permanecer detenido 48 horas. En su momento, el también médico señaló que fue intervenido por la tenencia ilegal de cinco chips, no por el asesinato de su pareja.

Además, durante sus declaraciones a la prensa local, puntualizó que iniciaría acciones legales contra quienes estuvieron tras su intervención y pidió justicia para dar con los responsables de la muerte de Pinto Lazo.