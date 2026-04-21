Poder Judicial en Piura dicta prisión preventiva a tres sujetos vinculados al asesinato de la médica Minosska Pinto Lazo | Difusión

Poder Judicial en Piura dicta prisión preventiva a tres sujetos vinculados al asesinato de la médica Minosska Pinto Lazo | Difusión

El Poder Judicial en Piura dispuso siete meses de prisión preventiva contra tres sujetos por ser presuntos coautores del delito de fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de armas de fuego. Dos de ellos están vinculados a la muerte de la gastroenteróloga pediatra Minosska Pinto Lazo (38).

La medida se dictó contra Cristian A. S. B. (22 años) y Sergio J. S. G. (33 años), ambos ligados al asesinato de la médica, y J. A. G. G. (22 años), quien no está relacionado con el caso, pero fue detenido en una de las intervenciones realizadas en el marco de las investigaciones tras la muerte de Pinto. Además, a Cristian S. B. también se le imputa el delito de receptación agravada.

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Cabe señalar que durante la intervención a Sergio S. G. se encontró una pistola semiautomática que coincide con los casquillos hallados en la escena del asesinato de la médica pediatra.

Evidencias

La medida fue sustentada por el fiscal Jair Castillo Guerrero, de la Tercera Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de Piura, quien presentó elementos de convicción que vinculan a los investigados con la posesión de armas de fuego operativas.

Entre las evidencias expuestas destacan el registro domiciliario con incautación de armamento y el examen de absorción atómica practicado a uno de los investigados, cuyo resultado dio positivo para plomo, bario y antimonio, lo que evidencia el uso reciente de un arma de fuego. A ello se suma la pericia balística que confirmó que las armas y municiones incautadas se encontraban en pleno funcionamiento.

Los tres imputados serán internados en el establecimiento penitenciario de Piura, donde afrontarán el proceso penal que podría derivar en una condena no menor de ocho años de prisión.

El dato

La Fiscalía también solicita nueve meses de prisión preventiva contra Sergio J. S. M. S., Cristian S. B. y otros tres sujetos por el asesinato de Pinto Lazo. El primero habría proveído el arma que terminó con la vida de la víctima y el segundo habría marcado a la doctora cuando salía de su centro de trabajo.