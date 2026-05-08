Esposa de empresario fue detenida por crimen en SJL | Composición LR / Captura América

Esposa de empresario fue detenida por crimen en SJL | Composición LR / Captura América

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Un giro inesperado ha dado el caso vinculado al asesinato de tres personas, entre ellas un propietario de discotecas y sus trabajadores en San Juan de Lurigancho, ocurrido en agosto de 2025. La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Cyntia Bianca Gutiérrez Ortiz (39), esposa del empresario, tras ser sindicada como la presunta autora intelectual del triple homicidio.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer habría participado en la planificación del crimen con el objetivo de apropiarse de la administración de los negocios que pertenecían a su pareja. El operativo simultáneo también permitió la captura del presunto sicario y de un tercer implicado con quien Gutiérrez estaría vinculada sentimentalmente, según la PNP.

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Elementos que la vinculan al triple homicidio

El coronel Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios, señaló a América Noticias que durante las indagaciones pudieron corroborar que la mujer mantenía un distanciamiento con su esposo antes del atentado.

Asimismo, reveló que la mujer tendría una vinculación con uno de los detenidos, quien está a cargo de otra discoteca ubicada en la zona donde se perpetró el crimen. Su presunta implicancia también habría sido confirmada por una fuente humana, cuya identidad es reservada, pero que tiene conocimiento de los hechos, agregó.

Detenidos bajo investigación

A partir de estos indicios, que, según el coronel, apuntan a una presunta 'sospecha grave' sobre la responsabilidad de la esposa del empresario en el crimen, se efectuaron las detenciones el 7 de mayo, a solicitud del Ministerio Público y con autorización del Poder Judicial.

Los implicados permanecen bajo custodia mientras la Fiscalía y la Policía continúan recabando evidencias y testimonios sobre este caso para presentarlos ante el juez y determinar el nivel de participación de cada una de estas personas.

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