HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

¿El túnel sí existe? Te lo contamos todo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Esposa de empresario de discotecas asesinado en SJL estaría detrás del crimen: "Existe sospecha grave"

La mujer, quien fue detenida por la PNP, habría participado en la planificación del atentado con el objetivo de apropiarse de los negocios que pertenecían a su pareja, según las investigaciones.

Esposa de empresario fue detenida por crimen en SJL
Esposa de empresario fue detenida por crimen en SJL | Composición LR / Captura América
Escuchar
Resumen
Compartir

Un giro inesperado ha dado el caso vinculado al asesinato de tres personas, entre ellas un propietario de discotecas y sus trabajadores en San Juan de Lurigancho, ocurrido en agosto de 2025. La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Cyntia Bianca Gutiérrez Ortiz (39), esposa del empresario, tras ser sindicada como la presunta autora intelectual del triple homicidio.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer habría participado en la planificación del crimen con el objetivo de apropiarse de la administración de los negocios que pertenecían a su pareja. El operativo simultáneo también permitió la captura del presunto sicario y de un tercer implicado con quien Gutiérrez estaría vinculada sentimentalmente, según la PNP.

TE RECOMENDAMOS

¡RAFAEL LÓPEZ ALIAGA PIDE ANULAR ACTAS Y LA DERECHA YA VE DEMONIOS EN TODOS LADOS! | ARDE TROYA

PUEDES VER: Padre de familia reportado como desaparecido es hallado sin vida dentro de hotel tras ser rastreado por GPS en SJL

lr.pe

Elementos que la vinculan al triple homicidio

El coronel Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios, señaló a América Noticias que durante las indagaciones pudieron corroborar que la mujer mantenía un distanciamiento con su esposo antes del atentado.

Asimismo, reveló que la mujer tendría una vinculación con uno de los detenidos, quien está a cargo de otra discoteca ubicada en la zona donde se perpetró el crimen. Su presunta implicancia también habría sido confirmada por una fuente humana, cuya identidad es reservada, pero que tiene conocimiento de los hechos, agregó.

Detenidos bajo investigación

A partir de estos indicios, que, según el coronel, apuntan a una presunta 'sospecha grave' sobre la responsabilidad de la esposa del empresario en el crimen, se efectuaron las detenciones el 7 de mayo, a solicitud del Ministerio Público y con autorización del Poder Judicial.

Los implicados permanecen bajo custodia mientras la Fiscalía y la Policía continúan recabando evidencias y testimonios sobre este caso para presentarlos ante el juez y determinar el nivel de participación de cada una de estas personas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Callao: adolescente muere y su hermana queda herida en ataque a balazos en Bellavista

Callao: adolescente muere y su hermana queda herida en ataque a balazos en Bellavista

LEER MÁS
Ordenan 9 meses de prisión preventiva para alias 'Cara de Chancho', presunto asesino de la pediatra Minosska Pinto

Ordenan 9 meses de prisión preventiva para alias 'Cara de Chancho', presunto asesino de la pediatra Minosska Pinto

LEER MÁS
Entre dolor y pedidos de justicia despiden masivamente a Rudhy Benavides tras macabro crimen en Cusco

Entre dolor y pedidos de justicia despiden masivamente a Rudhy Benavides tras macabro crimen en Cusco

LEER MÁS
Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

LEER MÁS
Joven denuncia a Cruz del Sur por entregar su encomienda valorizada en S/40.000 a estafador: "No hay un protocolo"

Joven denuncia a Cruz del Sur por entregar su encomienda valorizada en S/40.000 a estafador: "No hay un protocolo"

LEER MÁS
Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Este misterioso hotel fue construido en la punta de un cerro en SJL: está ubicado a 1.100 m.s.n.m y se llega tras una caminata de 30 minutos

Este misterioso hotel fue construido en la punta de un cerro en SJL: está ubicado a 1.100 m.s.n.m y se llega tras una caminata de 30 minutos

LEER MÁS
En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025