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Sociedad

Callao: adolescente muere y su hermana queda herida en ataque a balazos en Bellavista

El menor de 16 años perdió la vida tras recibir un impacto en la cabeza, mientras que la joven de 18 años permanece internada en un hospital cercano. La Policía ya investiga las causas del ataque que se produjo en pleno feriado por el Día del Trabajador.

Agentes de la PNP y peritos llegaron a la zona para las primeras diligencias
Agentes de la PNP y peritos llegaron a la zona para las primeras diligencias | Composición LR / Foto: Difusión
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Un nuevo hecho de violencia con arma de fuego se registró este 1 de mayo, alrededor de las 1.20 p.m., en la cuadra 7 de la avenida Venezuela, frente a la calle 67, en el distrito de Bellavista, Callao.

Personal policial de la Comisaría de Bellavista reportó que dos personas resultaron heridas por proyectil de arma de fuego, siendo trasladadas inicialmente en un vehículo particular hacia un centro de salud.

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Confirman deceso de uno de los afectados

Posteriormente, el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión informó el ingreso de los heridos: Nancy Abigahil Dayanara Espinoza Gonzales (18), quien presentó una herida por arma de fuego en la mano derecha, y el menor de iniciales E. E. G. (16), quien ingresó con una herida de bala en la cabeza, pero luego se confirmó su deceso.

Hasta el momento, se desconocen las causas del ataque. Agentes de la Policía Nacional del Perú vienen realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

El caso fue comunicado a la Depincri Bellavista y a la Depincri Callao, mientras las investigaciones continúan en curso.

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