Padre de familia reportado como desaparecido es hallado sin vida dentro de hotel tras ser rastreado por GPS en SJL
Sus familiares lo buscaron con ayuda de GPS, localizándolo en el mencionado hospedaje, donde los peritos encontraron su cuerpo.
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Un hombre de 42 años, identificado como Elías Vázquez Sinarahua, fue encontrado sin vida dentro del hospedaje Sol, situado en la avenida Tusílagos, Mz. T Lt. 27, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
De acuerdo con los primeros reportes, los familiares de la víctima habían denunciado su desaparición días antes ante la Depincri SJL-2, después de perder contacto con él desde el sábado 2 de mayo. El hombre vivía en el jirón Arándanos 298.
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Localizan cuerpo con GPS
Los parientes indicaron que localizaron la ubicación de Elías Vázquez a través del GPS de su teléfono móvil, que marcaba el hospedaje como el lugar donde se encontraba. A partir de ello, agentes policiales y peritos de criminalística se trasladaron al inmueble.
Al revisar la habitación, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición. Los peritos calculan que habría permanecido cerca de seis días en el interior del local.
Los familiares también afirmaron que, en una ocasión anterior, personas desconocidas intentaron secuestrar a la víctima por una supuesta deuda de S/5.000, la cual, según dijeron, luego subió hasta S/30.000.
Por último, denunciaron que primero acudieron a la comisaría de Caja de Agua para reportar la desaparición; no obstante, sostienen que la denuncia no fue recibida el primer día y que solo fue registrada después.
Un familiar manifestó ante los medios de comunicación: “¿Cómo es posible que el personal de limpieza no se haya dado cuenta? Pedimos que se investigue. Queremos saber qué pasó. Deja cinco hijos, el lunes es el cumpleaños de uno de ellos, del varoncito”.
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