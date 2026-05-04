Feminicidio en La Victoria: hombre mata a su expareja tras citarla luego de seis años sin verse

Una joven de 22 años, Ruth Edelis Gutiérrez Márquez, fue encontrada muerta la madrugada del domingo en el hotel en La Victoria, ubicado a una cuadra de las avenidas Canadá y Nicolás Arriola, en el distrito de La Victoria.

El principal sospechoso, un hombre de 26 años identificado como José Luis Ayllón Ilizarbe, fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) poco después del crimen. Su captura se logró rápidamente en su domicilio debido a que dejó su documento de identidad (DNI) en la habitación. Fue intervenido en flagrancia.

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PNP: hallazgo de joven en La Victoria

Según información policial, ambos ingresaron juntos al hospedaje tras encontrarse en la estación Arriola del Metropolitano. El hombre habría contactado a la víctima por redes sociales tras seis años sin verse. Horas más tarde, trabajadores del establecimiento alertaron sobre el hallazgo del cuerpo de la joven.

El jefe de la región policial Lima Centro, general Jorge Luis Castillo, indicó que el detenido incurrió en contradicciones durante su declaración. Aunque el sujeto sostuvo que la muerte fue “accidental” tras un forcejeo, las autoridades señalaron que el cuerpo presentaba signos de estrangulamiento.

“Ella estaba encima mío y la quise quitar; se golpeó la cabeza. Fue accidental”, declaró el detenido, quien también afirmó que ambos habían consumido sustancias alucinógenas antes de la discusión.

Continúan las diligencias del crimen

El detenido permanece en la comisaría de Apolo mientras continúan las investigaciones. En tanto, el cuerpo de la joven fue trasladado a la Morgue Central de Lima para las pericias correspondientes. El caso es investigado como presunto feminicidio.

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