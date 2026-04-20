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Sociedad

Mujer policía fue arrastrada varios metros por mototaxista en La Victoria: sujeto quedó detenido

Vecinos del distrito tuvieron que intervenir para rescatar a la uniformada, quien terminó atascada en la carrocería del vehículo producto del impacto.

Efectivo policial terminó con golpes en el cuerpo a raíz del incidente.
Efectivo policial terminó con golpes en el cuerpo a raíz del incidente. | Composición LR / Captura América

Una suboficial de tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP) resultó herida luego de que un mototaxista la atropellara y arrastrara por varios metros en el cruce de las avenidas México con San Pablo, en el distrito de La Victoria.

El hecho generó conmoción entre los transeúntes, quienes tuvieron que intervenir para detener al conductor de la unidad y rescatar a la agente. La uniformada terminó atascada en la carrocería del vehículo producto del impacto.

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¿Cómo se originó el suceso?

De acuerdo con el reporte de la PNP, se habría tratado de un accidente. Al girar por la intersección señalada, el chofer del mototaxi aceleró tan fuerte que terminó llevándose consigo a la efectivo policial trepada por el lado derecho del vehículo.

Sin embargo, en imágenes que captaron el preciso momento del incidente, también se puede apreciar que el conductor avanzó una distancia considerable luego de la colisión, sin considerar el riesgo para la autoridad. Un testigo afirmó a América Noticias que la arrastró por aproximadamente 130 metros.

En custodia de las autoridades

El hombre que manejaba la mototaxi solo se detuvo al escuchar los gritos de los vecinos. Ellos tuvieron que intervenir, con el apoyo de otro policía, para reducir al implicado y retenerlo hasta la llegada de efectivos de la Comisaría de Apolo.

Finalmente, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial donde permanece detenido, mientras que la oficial afectada se recupera en el Hospital de la Policía, en Jesús María, de los golpes que le ocasionó este accidente.

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