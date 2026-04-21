'Rubí': el perfil falso de Tinder que citó a más de 20 de jóvenes para robarles en La Victoria

Los atraía por Tinder para luego asaltarlos. Más de 20 jóvenes denunciaron haber sido víctimas de 'Rubí', una mujer que utilizaba un perfil falso de la aplicación de citas para seducirlos y convocarlos a un encuentro presencial con la finalidad de robarles sus pertenencias, en complicidad con otros delincuentes.

Los hechos delictivos se concretaban en edificios del distrito de La Victoria, inmuebles a los que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hicieron un seguimiento durante días para identificar el patrón que utilizaba la banda criminal detrás de esta novedosa modalidad de robos en la capital.

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Un perfil atractivo en la red

Según el coronel PNP Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, 'Rubí' tenía el rol de crear cuentas fraudulentas para atraer a sus víctimas. Para conseguirlo, utilizaba fotos falsas en las que se mostraba como una mujer joven, carismática e inteligente. Una vez que conseguía iniciar conversaciones, se ganaba la confianza de los usuarios con mensajes subidos de tono y los citaba a un encuentro presencial.

Bajo esa modalidad, una veintena de jóvenes cayó en sus redes y aceptó la cita, acudiendo a diversos edificios en La Victoria. Sin embargo, al subir a las viviendas, los hombres eran emboscados por un grupo de asaltantes que los agredían y les arrebataban sus pertenencias, como celulares de alta gama y prendas de vestir.

Capturados en flagrancia

Al recibir varias denuncias sobre el tema, el Escuadrón Verde de la PNP detectó una similitud y emprendió la Operación Tinder, que consistió en vigilar los inmuebles donde se producían los robos para identificar el movimiento de la banda. Así, lograron intervenir a los sujetos cuando estaban por interceptar a una nueva víctima de 20 años.

En el operativo, fueron detenidos en flagrancia José Ayaucán Saldarriaga y Michelle Cori Cavero, ambos de 18 años, además de un joven menor de edad. Todos ellos fueron puestos a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para dar con otros presuntos integrantes de la red criminal.

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