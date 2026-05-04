La madrugada de este lunes 4 de mayo, las autoridades peruanas concretaron la entrega de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, a efectivos de Interpol para su traslado a Argentina, donde es requerido por la justicia.

La diligencia se ejecutó alrededor de las 4.37 a. m. desde el establecimiento penitenciario Ancón II, en medio de un operativo coordinado entre funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y agentes policiales, quienes garantizaron su traslado hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires) bajo estrictas medidas de seguridad.

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Extraditan a 'Pequeño J' desde Perú para que responda ante la justicia argentina

El investigado permanecía recluido en territorio peruano desde finales de septiembre de 2025, luego de ser ubicado y detenido en el distrito de Pucusana, al sur de Lima, tras haber abandonado Argentina.

Desde entonces, estuvo recluido en un penal de la provincia de Cañete, hasta que recientemente fue trasladado a Ancón II como parte de los procedimientos previos a su extradición. El proceso se desarrolló por la vía judicial ordinaria, luego de que inicialmente no se acogiera a una entrega simplificada.

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Investigación por triple crimen en Buenos Aires

Valverde Victoriano es requerido por el Juzgado Federal N.º 2 de Morón, instancia ante la cual deberá rendir su declaración en el marco de una investigación por el asesinato de tres jóvenes en la localidad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con las autoridades argentinas, el acusado es señalado como presunto autor intelectual de este hecho, ocurrido en septiembre de 2025, caso que generó gran repercusión en esa jurisdicción. Su traslado permitirá que afronte el proceso correspondiente ante la justicia de ese país.

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