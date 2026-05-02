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Sociedad

Tragedia en Jaén: tráiler de ladrillos impacta varios vehículos y deja cinco fallecidos en carretera Belaúnde Terry

El accidente de tránsito, ocurrido en el sector Cruce Chamaya, dejó además 12 heridos y mantiene bajo investigación al conductor del vehículo de carga. Las autoridades no descartan una falla mecánica o exceso de velocidad como causas del impacto.

Entre las víctimas fatales se identificaron a tres mujeres que vendían alimentos a transportistas
Entre las víctimas fatales se identificaron a tres mujeres que vendían alimentos a transportistas | Difusión
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Cinco personas murieron tras un violento accidente registrado la tarde del jueves 1 de mayo, Día del Trabajo, en la provincia de Jaén, región Cajamarca. Un tráiler cargado de ladrillos invadió la vía y embistió tres automóviles y una mototaxi en el sector Cruce Chamaya, en la carretera Fernando Belaúnde Terry, eje clave que conecta con Amazonas y San Martín.

El choque ocurrió alrededor de las 2.00 p. m., a pocos kilómetros del puente Corral Quemado. En un primer momento se reportaron cuatro fallecidos, pero horas después se confirmó la muerte de una quinta víctima que permanecía en estado crítico. Además, 12 personas resultaron heridas y reciben atención en el Hospital General de Jaén, según informó el propio nosocomio.

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Entre las víctimas fatales se identificaron a tres mujeres que vendían alimentos a transportistas

Un trágico accidente en la provincia de Jaén, Cajamarca, dejó cinco muertos tras el impacto de un tráiler que invadió la vía y colisionó con varios vehículos.

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Identifican a fallecidos y continúan diligencias

Medios locales identificaron a tres de las víctimas como Malitzi Martínez Díaz (39 años), Adelaida Chinchay Tocto (38 años) y María Luzdina Mestanza Sánchez, quienes trabajaban en la zona. Testigos indicaron que al menos dos de ellas vendían alimentos a transportistas y pasajeros al borde de la carretera cuando el tráiler las alcanzó. El conductor de la unidad, de placa M3U-865 y perteneciente a una empresa de logística, quedó herido y permanece bajo investigación.

La fuerza del impacto destrozó los vehículos menores, lo que complicó las labores de rescate. Los vecinos de la zona y agentes de la Policía Nacional trabajaron entre los restos para auxiliar a los heridos y recuperar los cuerpos. Cerca de las 5.00 p. m., representantes del Ministerio Público, junto a un médico legista y efectivos policiales de Chamaya y Jaén, iniciaron las diligencias correspondientes.

El accidente ocurrió a 15 minutos de la ciudad de Jaén, en un tramo con intenso tránsito de carga pesada. Las primeras indagaciones apuntan a que el tráiler perdió el control, aunque las autoridades aún no determinan las causas exactas. No descartan una falla mecánica, como problemas en los frenos, ni un posible exceso de velocidad. Las pericias continuarán en las próximas horas para establecer responsabilidades.

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