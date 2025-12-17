Policía en estado de ebriedad estrella vehículo y deja dos heridos en Jaén | Foto: Difusión.

La madrugada del 15 de noviembre, el oficial Marcos Paul Pérez Odar (26) de la comisaría de Puerto Ciruelo, en el distrito de San Ignacio, en Jaén (Cajamarca), fue detenido por sus propios colegas luego de impactar su vehículo ante un panel publicitario. Tras el dosaje etílico, se determinó que el policía se encontraba en estado de ebriedad.

Además del alférez, el accidente también dejó heridos a los dos ocupantes que viajaban en el automóvil, quienes fueron trasladados al hospital de Jaén.

“Hemos iniciado un proceso sumario, en conformidad con las leyes y reglamentos, en la cual también estamos aplicando la medida preventiva de suspensión temporal del servicio por conducir en estado de ebriedad bajo los límites permisivos que establecen los reglamentos, causando daños y lesiones a terceros”, señaló el coronel PNP Juan Gadea Guillén, jefe de Inspectoría Policial en Jaén, para el medio local Ahora Jaén.

Comisario habría amenazado a sus colegas

Tras la intervención, el alférez habría insultado y amenazado al suboficial que lo detuvo, señalando que lo cambiaría de posición y que el asunto lo arreglaría en Bagua. Así se registra en el acta de intervención.

Según Gadea Guillén, sus declaraciones agravaron su situación y han generado que evalúen pasarlo a la situación de retiro. Además, se investigan las posibles conexiones de las que alardeaba al ser detenido y que según él podrían ayudarlo a librarse de responsabilizarse por su delito.

El Ministerio Público es la entidad a cargo de determinar las sanciones penales y administrativas que recibirá el comisario. El jefe de la Inspectoría en Jaén adelantó que se tendría un resultado en 20 días. Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se definan las medidas que se tomarán contra el implicado.

