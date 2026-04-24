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Sociedad

Hablemos de nutrición: la estrategia de Nestlé basada en ciencia

Frente a los retos de la nutrición infantil, Nestlé refuerza su compromiso con soluciones basadas en investigación y adaptadas a cada etapa.

Planta de Nestlé en donde los productos pasan por un riguroso proceso de calidad. Fuente: Difusión.
Planta de Nestlé en donde los productos pasan por un riguroso proceso de calidad. Fuente: Difusión.
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La nutrición—durante todas las etapas de vida—es un factor clave para el desarrollo físico y cognitivo. Considerando los desafíos alimentarios que siguen presentes en el país, el rol de la ciencia y la tecnología cobra cada vez mayor relevancia en la creación de productos que respondan a estas necesidades.

En ese camino, compañías como Nestlé continúan con el respaldo de la investigación e innovación para desarrollar soluciones que acompañen el crecimiento infantil desde sus primeras etapas.

Nutrición infantil en Perú

En Perú—según datos del Ministerio de Salud (MINSA)—más del 40% de los niños entre 6 y 35 meses padece anemia, una condición que puede afectar su desarrollo cognitivo y su crecimiento a largo plazo. Frente a tal situación, hablar de nutrición y salud es un punto clave para Nestlé.

'Donde ponemos mayor foco es en la ciencia. Las inversiones que realizamos en ciencia, innovación y tecnología son clave para seguir evolucionando nuestro portafolio y nuestra oferta de productos, desarrollando soluciones nutricionales cada vez más avanzadas. Esto nos permite transformar el conocimiento científico en productos físicos que respondan a las necesidades del consumidor', comenta Paola de la Torre, directora de Nutrición y Salud de Nestlé, durante la conferencia “Estándares de calidad y seguridad en nutrición infantil”.

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Paola de la Torre, directora de Nutrición y Salud de Nestlé. Fuente: Difusión.

Por ende, Nestlé se apoya en la ciencia para desarrollar productos pensados en las necesidades reales de cada etapa del crecimiento. Con sus 3 grandes categorías en el mercado el portafolio de Nestlé Nutrición y Salud ofrece nutrientes clave para cada etapa del desarrollo, combinando investigación e innovación que acompañe a las familias con alternativas adecuadas en cada momento.

ADN de Nestlé: calidad, cercanía y acompañamiento a familias

Para lograrlo, Nestlé aplica estrictos estándares de calidad en el desarrollo de sus productos, a través de toda una red de producción y abastecimiento. Parte de este proceso se lleva a cabo en plantas especializadas como la fábrica de Nantli, en México, una de las más importantes de la región.

Más allá de los procesos, el foco está en las familias. En un entorno donde abunda la información—muchas veces sin sustento—, brindar orientación clara y confiable se vuelve clave para acompañar la toma de decisiones en la crianza.

'Ponemos también a disposición programas educativos a los padres dentro de materias de nutrición, maternidad y paternidad, etc. Con iniciativas como FamilyNes, una plataforma que reúne a una comunidad de padres y madres con acceso a información y acompañamiento, Nestlé busca estar más cerca de las nuevas generaciones de familias', afirma la directora de Nutrición y Salud de Nestlé

Hablar de Nestlé, es hablar de compromiso. Pensando en el desarrollo de las familias peruanas, la marca continúa innovando, integrando lo mejor de la ciencia y la tecnología para acompañar a cada generación en su camino.

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