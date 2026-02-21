HOYSuscripcion LR Focus

CORPAC suspende vuelos por 30 días en el aeropuerto de Jaén por mantenimiento de pista de aterrizaje

La medida obedece a la Resolución Ministerial N 071-2026-MTC/01.02, que declaró en emergencia el servicio aéreo del terminal.

El 15 de febrero, LATAM Airlines canceló sus vuelos hacia la región.
El 15 de febrero, LATAM Airlines canceló sus vuelos hacia la región. | Foto: Difusión.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) anunció este 21 de febrero la suspensión de las operaciones de vuelos comerciales en el Aeropuerto Fernando Belaunde Terry, en Jaén, en la región Cajamarca, por un período de 30 días para ejecutar trabajos de mantenimiento correctivo en la pista de aterrizaje, la calle de rodaje y la plataforma de aeronaves.

Según la entidad, la medida se enmarca en la Resolución Ministerial N.º 071-2026-MTC/01.02, que declaró en emergencia el servicio de transporte aéreo en este terminal. Como consecuencia de ello, informó del inicio de las labores de limpieza de los drenajes superficiales y el final del proceso de ingeniería de diseño para la implementación de subdrenajes en las zonas con alta filtración de agua en el campo de vuelo.

Además, señaló que todos los trabajos se realizan bajo la supervisión permanente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Comunicado sobre la suspensión de vuelos. Foto: CORPAC.

LATAM ya había suspendidos sus vuelos hacia Jaén

El comunicado se produjo luego de una semana de que LATAM Airlines cancele temporalmente sus vuelos hacia Jaén. "Esta decisión obedece a trabajos programados por la autoridad competente en la pista de aterrizaje del mencionado aeropuerto, los cuales buscan garantizar estándares de seguridad adecuados para continuar con la operación sin contratiempos", se lee en el pronunciamiento de la empresa.

Frente a la interrupción, la aerolínea comunicó a los pasajeros que pueden solicitar la devolución de los pasajes sin costo adicional. Asimismo, habilitó la opción del cambio del origen o destino hacia las ciudades de Chiclayo, Cajamarca o Piura.

