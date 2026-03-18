Ataúd cae al río tras colapso de puente peatonal en Jaén mientras era trasladado por familiares

Los familiares y acompañantes cayeron al agua ante el desplome del puente a causa del incremento del río. | Foto: composición LR/ Celendín Noticias

Los familiares y acompañantes cayeron al agua ante el desplome del puente a causa del incremento del río. | Foto: composición LR/ Celendín Noticias

Las intensas lluvias y la crecida de ríos vienen afectando a diversas regiones en el Perú. Uno de ellos fue un grupo de vecinos del caserío Lanchema, en el distrito de Pomahuaca, provincia de Jaén (Cajamarca) que vivieron momentos de angustia cuando trasladaban a su familiar en un ataúd para sepultarlo en un cementerio de la localidad.

La escena ocurrió la mañana del martes 17 de febrero, alrededor de las 11.00 a. m. Lo que debía ser un momento de despedida terminó en una situación inesperada que alteró por completo a quienes acompañaban el sepelio de Adbias Eredia Bazán.

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De acuerdo con videos difundidos en las redes sociales, la estructura rústica, elaborada con troncos, no resistió el peso del grupo que cruzaba. En pocos segundos, la base cedió y provocó la caída del féretro hacia una quebrada, lo que generó gritos y preocupación entre los presentes.

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Pese a lo ocurrido, los vecinos reaccionaron con rapidez y lograron recuperar el cajón antes de que la corriente lo arrastre. Afortunadamente, las personas que participaban del traslado no sufrieron lesiones, aunque el susto marcó a toda la comunidad.

Lluvias intensas en Cajamarca generan riesgos por activación de quebradas

Las autoridades han señalado que las intensas precipitaciones pluviales pueden ocasionar deslizamientos, incremento del caudal de ríos y daños en infraestructuras precarias, como puentes peatonales construidos con materiales básicos. La situación mantiene en alerta a varias localidades rurales que dependen de este tipo de accesos.

De acuerdo con reportes del Ministerio de Salud solo hasta el 2 de marzo del 2026 se registran al menos 41 fallecidos y 1 persona desaparecida en el país a causa de emergencias vinculadas a lluvias intensas y desbordes.