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Deportes

Alianza Lima vs Moquegua EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 13 de la Liga 1 2026

El partido por jornada 13 del Torneo Apertura entre Alianza Lima y Moquegua se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva. Los blanquiazules buscan mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Alianza Lima y Moquegua se enfrentan en el Estadio Alejandro Villanueva. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima y Moquegua se enfrentan en el Estadio Alejandro Villanueva. Foto: Liga 1/composición LR
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Alianza Lima vs Moquegua EN VIVO juegan este sábado 2 de mayo, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo blanquiazul jugará uno de los primeros partidos de la jornada y, en esta ocasión, recibirá a Moquegua, que viene cumpliendo una buena campaña. Los dirigidos por Facundo Morando son líderes por diferencia de goles y vienen de conseguir un triunfo por 1-0 ante Atlético Grau en su visita a Trujillo. Por su parte, los moqueguanos ganaron su último partido 2-1 ante FC Cajamarca, victoria que los ubica en la parte alta de la tabla.

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¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Moquegua?

Los equipos de Alianza Lima y Moquegua se verán las caras por la fecha 13 del Torneo Apertura. Este duelo se juega este sábado 2 de mayo desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (domingo 3/05)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Moquegua?

El partido Alianza Lima vs Moquegua, por la jornada 13 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

Alineaciones probables de Alianza Lima vs Moquegua

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez; Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero; Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
  • Moquegua: Carlos Grados; Aldair Perleche, José Granda, Cristian Enciso, Nicolás Amasifuén; Nicolás Chávez, Ricardo Chipao; Edgar Lastre, Yorman Zapata, Cristian Mejía y Jeferson Collazos.

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¿Cómo ver Alianza Lima vs Moquegua por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o vía Movistar TV App, DGO, etc.

Pronóstico de Alianza Lima vs Moquegua

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Alianza Lima sobre Moquegua.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,19), empate (5,65), gana Moquegua (18,00)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,20), empate (7,00), gana Moquegua (20,00)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,17), empate (6,50), gana Moquegua (15,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,17), empate (6,40), gana Moquegua (16,00)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (1,19), empate (5,80), gana Moquegua (17,50)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,20), empate (6,33), gana Moquegua (15,00).

¿En qué estadio juegan Alianza Lima vs Moquegua?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Alejandro Villanueva. Este escenario tiene capacidad para 33.938 espectadores.

Últimos partidos de Alianza Lima

El conjunto blanquiazul viene cumpliendo una gran temporada, tras haber perdido apenas un partido en el campeonato local.

  • Grau 0-1 Alianza Lima | 26.04.26
  • Alianza Lima 8-0 Cusco | 18.04.26
  • ADT 0-1 Alianza Lima | 14.04.26
  • Universitario 1-0 Alianza Lima | 4.04.26
  • Alianza Lima 2-0 Juan Pablo II | 21.03.26.

Últimos partidos de Moquegua

Estos son los duelos más recientes que disputó Moquegua en el presente Torneo Apertura.

  • Moquegua 2-1 FC Cajamarca | 25.04.26
  • Cienciano 2-1 Moquegua | 19.04.26
  • Moquegua 3-0 Juan Pablo II | 14.04.26
  • Sporting Cristal 1-2 Moquegua | 3.04.26
  • Moquegua 1-2 Cusco | 21.03.26.
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