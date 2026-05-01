Estudiantes de Premium College se convierten en creadores de conocimiento a través de podcasts y contenidos multimedia | Cortesía Premium College

Estudiantes de Premium College se convierten en creadores de conocimiento a través de podcasts y contenidos multimedia | Cortesía Premium College

Un colegio ubicado en la Amazonía peruana ha logrado posicionarse entre los mejores del planeta. Se trata de Premium College, en la ciudad de Pucallpa (Ucayali), que fue incluido en el top 50 del Global Schools Prize, reconocimiento internacional impulsado por la Varkey Foundation que premia a instituciones capaces de transformar vidas a través de la educación.

El logro no solo coloca al Perú en el mapa global de la innovación educativa, sino que rompe con la idea de que las propuestas más destacadas surgen únicamente de grandes ciudades. En una región marcada por brechas históricas, este colegio ha construido un modelo propio que combina creatividad, tecnología y enfoque intercultural.

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Un modelo que convierte a estudiantes en creadores

El núcleo de la propuesta está en el proyecto educativo que integra el uso de podcasts, radio y contenidos multimedia dentro del currículo escolar. Con esta metodología, los alumnos no solo reciben información, sino que también la producen: investigan, redactan, graban y difunden contenidos sobre temas sociales, culturales y ambientales.

Esta dinámica ha transformado el rol del estudiante, que pasa de ser un receptor pasivo a un creador activo de conocimiento. De acuerdo con la institución educativa, los resultados respaldan el enfoque. El 92% de los alumnos ha mejorado sus habilidades de comunicación y pensamiento crítico en los últimos años, mientras que la participación en actividades creativas se ha incrementado en 60%.

Identidad amazónica como eje del aprendizaje

Otro de los pilares del modelo es el rescate cultural. Mediante iniciativas desarrolladas junto con la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA), los estudiantes producen contenidos en lenguas originarias y recuperan historias, mitos y saberes ancestrales.

Este enfoque no solo fortalece la identidad local, sino que proyecta la diversidad cultural peruana a audiencias más amplias. Programas elaborados por los propios alumnos ya circulan en plataformas digitales, como 'Voces de la Tierra Viva', un proyecto que busca preservar las 48 lenguas indígenas del Perú y las cosmovisiones que representan.

Los equipos liderados por los propios estudiantes, que participan como guionistas, conductores y editores, ya han producido más de 30 programas, difundidos a nivel regional y digital.

Trescientos veinte estudiantes conforman esta propuesta que integra arte, comunicación y tecnología, y con ella el colegio apunta ahora a expandir su metodología hacia otras instituciones. En un contexto de desigualdad educativa, su experiencia evidencia que la innovación también puede surgir desde la Amazonía y tener impacto global.