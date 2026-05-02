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Barcelona vs Osasuna EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 34 de LaLiga de España

El partido por la jornada 34 de LaLiga de España entre Barcelona y Osasuna se disputará en el Estadio El Sadar, ubicado en Pamplona. Los culés buscan dar un paso más para la obtención del título del campeonato.

Barcelona y Osasuna se enfrentan por la fecha 34 del campeonato español. Foto: LaLiga/composición LR
Barcelona y Osasuna se enfrentan por la fecha 34 del campeonato español. Foto: LaLiga/composición LR
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Barcelona vs Osasuna EN VIVO juegan este sábado 2 de mayo, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por LaLiga. El partido se llevará a cabo en el Estadio El Sadar, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo blaugrana afrontará este duelo luego de obtener un triunfazo de visita por 2-0 ante Getafe. Esta victoria fue clave para los culés, ya que están muy cerca de obtener el título del campeonato español. En cuanto a su rival, Osasuna viene cumpliendo una gran temporada, luchando por acceder a un torneo internacional. Es más, el conjunto de Pamplona se encuentra a solo dos puntos de zona de clasificación a la próxima Conference League.

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¿A qué hora juega Barcelona vs Osasuna?

Los equipos de Barcelona y Osasuna se verán las caras por la fecha 34 de LaLiga de España. El duelo se disputará este sábado 2 de mayo a las 2.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Osasuna?

El partido Barcelona vs Getafe, por la fecha 34 de LaLiga de España, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Barcelona vs Osasuna

  • Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri; Roony Bardghji, Fermín López, Dani Olmo y Ferran Torres.
  • Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Enzo Boyomo, Javi Galán; Jon Moncayola, Víctor Muñoz; Rubén García, Raúl Moro, Aimar Oroz y Ante Budimir.

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Pronóstico de Barcelona vs Osasuna

A pesar de jugar como visitante, las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Osasuna.

  • Betsson: gana Barcelona (1,72), empate (3,95), gana Osasuna (4,45)
  • Betano: gana Barcelona (1,72), empate (3,90), gana Osasuna (4,70)
  • Bet365: gana Barcelona (1,70), empate (4,00), gana Osasuna (4,50)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,78), empate (4,04), gana Osasuna (4,88)
  • Coolbet: gana Barcelona (1,72), empate (4,00), gana Osasuna (5,00)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,78), empate (3,80), gana Osasuna (4,50).

¿En qué estadio juegan Barcelona vs Osasuna?

Barcelona y Osasuna disputarán este encuentro por la fecha 34 de LaLiga en el Estadio El Sadar. Este recinto tiene capacidad para 23.516 espectadores.

Historial reciente de Barcelona vs Osasuna

  • Barcelona 2-0 Osasuna | 13.12.25
  • Barcelona 3-0 Osasuna | 27.03.25
  • Osasuna 4-2 Barcelona | 28.09.24
  • Barcelona 1-0 Osasuna | 21.01.24
  • Barcelona 2-0 Osasuna | 11.01.24
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