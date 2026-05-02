Postula a carreras técnicas gratuitas: instituto abre más de 730 vacantes para su próximo examen de admisión

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público María Rosario Araoz Pinto realizará su examen de admisión el 3 de mayo, con más de 730 vacantes disponibles. | Foto: difusión

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público María Rosario Araoz Pinto realizará su examen de admisión el 3 de mayo, con más de 730 vacantes disponibles. | Foto: difusión

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público María Rosario Araoz Pinto anunció la realización de su próximo examen de admisión, programado para el 3 de mayo, dirigido a jóvenes interesados en acceder a una formación técnica profesional. La convocatoria contempla más de 730 vacantes en diversas especialidades orientadas a la empleabilidad.

La institución, con más de cinco décadas de experiencia en educación tecnológica, busca formar profesionales capacitados para responder a las exigencias del mercado laboral. Este proceso de admisión está dirigido a postulantes que deseen iniciar estudios en carreras técnicas con enfoque práctico.

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Instituto ofrece formación gratuita con enfoque práctico y docentes especializados

El instituto destaca que la enseñanza que brinda es gratuita, lo que permite a los estudiantes acceder a formación profesional sin asumir costos por matrícula o pensiones. El modelo educativo prioriza el aprendizaje aplicado, con énfasis en el desarrollo de habilidades técnicas en entornos reales.

Asimismo, se resalta la participación de docentes especializados que acompañan el proceso formativo, fortaleciendo la preparación académica de los estudiantes. Esta propuesta busca garantizar una formación alineada con las necesidades actuales del entorno productivo.

Inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 3 de mayo y el costo del examen es de S/150

El proceso de inscripción está habilitado hasta el viernes previo al examen de admisión. Los interesados deben completar su registro dentro del plazo establecido para poder participar en la evaluación.

Para postular, se requiere el pago único de S/150 correspondiente al derecho de examen. Las autoridades del instituto invitan a los jóvenes a participar en esta convocatoria y acceder a una alternativa de educación técnica orientada a su inserción en el mercado laboral.

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