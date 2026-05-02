5 de las 8 regiones del Norte votaron por Keiko Fujimori y 3 de las 5 regiones del Sur por Roberto Sánchez

La segunda vuelta enfrentaría a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, cuyas propuestas difieren en impuestos, inversión y control de recursos.

La segunda vuelta enfrentaría a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, cuyas propuestas difieren en impuestos, inversión y control de recursos.

El conteo oficial de la ONPE al 97% muestra que Keiko Fujimori concentra apoyo en la costa y la selva norte del país, mientras que Roberto Sánchez lo hace en la sierra. Específicamente, cinco de las ocho regiones de la zona norte votaron por la lideresa de Fuerza Popular, mientras que Roberto Sánchez ganó en tres, y cinco regiones del sur lo hicieron por Juntos por el Perú.

En el norte, Fujimori ganó en Tumbes (34%), Piura (27%), Lambayeque (26%), La Libertad (20%) y Loreto (27%). Por su parte, Sánchez ocupó el primer lugar en Cajamarca (41%), Amazonas (36%) y San Martín (23,8%).

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Mientras tanto, en la zona sur del país, Fujimori no ganó en ninguna región. Sánchez obtuvo la victoria en Moquegua (12%), Cusco (22%) y Puno (24%). En Arequipa y Tacna ganaron Jorge Nieto (18,6%) y Ricardo Belmont (14%), respectivamente.

Respecto de las provincias, de acuerdo con un estudio de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Sánchez fue el candidato más votado en 124 provincias y Fujimori en 60. Rafael López Aliaga, en cambio, solo ganó en una.

Además, indican que Fujimori fue la candidata con más votos en 60 de las 196 provincias del país, 20 más que en el 2021. Su respaldo se concentra en la costa y la selva norte. Obtuvo poca votación en el sur del país.

Sobre el candidato de Juntos por el Perú, mencionan que ganó en 124 provincias y que, en comparación con Pedro Castillo (2021), venció en 14 provincias menos. El apoyo a Sánchez se encuentra distribuido a lo largo de la sierra. Castillo, por otro lado, tuvo mayor concentración de votos en el sur.

En tanto, López Aliaga solo fue el más votado en Lima Metropolitana. En el 2021, no obtuvo mayoría en ninguna provincia. Durante la elección pasada, su apoyo se distribuía a lo largo de la costa, mientras que este año se concentra en la capital.

De los otros 32 candidatos presidenciales, solo cuatro consiguieron mayoría en alguna provincia: López Chau en cinco, Belmont en cuatro, y Nieto y Lescano en una cada uno, precisa la publicación de la PUCP.

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Roberto Sánchez ganó en algunas de las regiones donde triunfó Pedro Castillo el 2021

Por otro lado, al comparar los resultados de Sánchez con los que obtuvo Pedro Castillo en la primera vuelta del 2021, se observa que, en algunos casos, ganó en las mismas regiones.

En Amazonas, Castillo obtuvo 26% el 2021 y Fujimori 13%, mientras que este año Sánchez figura con 36% y la lideresa de Fuerza Popular con 17%.

Un liderazgo similar se observa en Apurímac, donde Castillo ganó con 53% en el último proceso electoral y ahora lo hace Sánchez con 40%.

Ambos también obtuvieron victorias en Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua y San Martín.

En Arequipa, región donde Castillo había logrado mayoría cuando postuló, Nieto ocupó el primer lugar.

En otras regiones, se advierte que Keiko ocupó el primer lugar, aun cuando Castillo había ganado el 2021. Tal es el caso de Áncash y Junín.

A su vez, se observa que Fujimori mantuvo la victoria en las mismas regiones donde ya había ganado en el último proceso electoral. Ese es el caso de Ica, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali.

Fujimori concentra un bastión electoral en el Norte, pero Sánchez podría ganarle los votos

El abogado experto en derecho electoral Jorge Jáuregui explicó a este medio que Fujimori presenta un bastión electoral en la macrorregión norte del país debido a la gran influencia que ha tenido el APRA en dicha zona, además de la presencia de Alianza para el Progreso (APP). Ambas son organizaciones de centroderecha, por lo que el fujimorismo calza bien en dichas regiones.

Pese a ello, indica, Fujimori no tiene asegurados los votos para la segunda vuelta, pues La Libertad y Lambayeque tienen amplia presencia de migrantes de Cajamarca, lugar donde ha ganado Sánchez, y ello podría influir.

“Alberto Fujimori era de base popular, pero el Fujimorismo con Keiko Fujimori pierde ello, de modo tal que, teóricamente, el norte podría girar a una candidatura completamente nueva como la de Sánchez”, explicó.

En ese sentido, Jáuregui considera que Sánchez debería concentrar su estrategia electoral en la macrorregión norte y, además, en distritos de base popular de Lima como San Juan de Lurigancho, Pueblo Libre, Comas y otros más.

“En principio tendría que apuntar a Lima, pero a los grandes bolsones de población que sufren condiciones de exclusión. Esa es la realidad. Lima no es la misma para todos. Un viaje a Lima Norte revela que hay condiciones muy complicadas”, precisó.

Agregó que Sánchez tiene más probabilidades de concentrar votos en Lima que Keiko Fujimori. Si bien López Aliaga comparte una ideología similar a la de Fujimori, al ser de derecha, esta última no tiene la misma percepción de la ciudadanía.

“López Aliaga cuando fue alcalde ha tenido los recursos para mejorar su imagen. Ha dejado endeudada a la Municipalidad, pero aún así las personas lo ven como alguien que hizo obras. En cambio, Fujimori tiene una percepción negativa por todas las investigaciones en las que ha estado involucrada”, dijo.

En ese último punto, Sánchez también “le saca ventaja” a Fujimori, pues sus antecedentes son un “kiosko” en comparación a la “catedral” de cuestionamientos que presenta la candidata.

“Sánchez parte con ventaja holgada. Será una elección en la que se ganará por un voto. Keiko Fujimori es parte del establishment corrupto. Así como lo percibe. No tiene una sentencia, no hay verdad jurídica, pero hay una imagen manchada”, anotó.