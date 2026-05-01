Tras el feriado del 1 de mayo: ¿Cuál es el próximo día libre en Perú? Esto dice el calendario oficial de El Peruano

Perú se prepara para su próximo feriado nacional el 7 de junio, en conmemoración de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera, recordando un importante episodio histórico. | Foto: Andina/Composición LR

Perú se prepara para su próximo feriado nacional el 7 de junio, en conmemoración de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera, recordando un importante episodio histórico. | Foto: Andina/Composición LR

Tras el feriado por el Día del Trabajo este 1 de mayo, la ciudadanía en Perú busca conocer cuál será el siguiente descanso oficial en el calendario nacional. De acuerdo con la normativa vigente, el próximo feriado será en junio y corresponde a una conmemoración histórica de relevancia para el país.

La norma establece las fechas de descanso obligatorio a lo largo del año, lo que permite a trabajadores y familias planificar actividades personales o viajes. En total, el 2026 contempla 16 feriados nacionales, que incluyen celebraciones cívicas y religiosas reconocidas por ley.

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Perú tendrá su próximo feriado en junio por conmemoración histórica nacional

El siguiente día no laborable será el 7 de junio, fecha en la que se conmemora la Batalla de Arica y el Día de la Bandera. Esta efeméride recuerda un episodio histórico ocurrido en 1880, durante el cual tropas peruanas defendieron el territorio nacional en un contexto de conflicto.

La jornada también rinde homenaje a figuras como Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte, vinculadas con los hechos históricos asociados a esta fecha. Cada año, esta conmemoración se incluye entre los feriados oficiales del país.

Feriados nacionales están establecidos por ley y garantizan descanso remunerado

Los feriados en el Perú están regulados por el Decreto Legislativo N.º 713, que establece el derecho de los trabajadores a descansar durante estas fechas sin afectar su remuneración. Estas disposiciones abarcan tanto al sector público como al privado.

Además del 7 de junio, el calendario incluye otras fechas relevantes como el 29 de junio, 23 de julio, 28 y 29 de julio, 6 de agosto, 30 de agosto, 8 de octubre, 1 de noviembre, 8 y 9 de diciembre, y el 25 de diciembre. Estas fechas permiten organizar con anticipación actividades personales, familiares o recreativas a lo largo del año.

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