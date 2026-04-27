Una nueva amenaza preocupa a transportistas en Comas. Choferes de la empresa de transportes Uvita de Collique denunciaron que han recibido un nuevo mensaje extorsivo, luego de pintar sus combis para evitar ser víctimas de un atentado por el cobro de cupos.

Los conductores habían tomado esta decisión estratégica tras el ataque a balazos que se registró el 14 de abril en las oficinas administrativas de la compañía. Sin embargo, en un nuevo comunicado, los delincuentes advierten que ya los tienen identificados y, si no cumplen con sus exigencias, procederán a ejecutar otro atentado, esta vez contra uno de los trabajadores.

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Aseguran que los tienen en la mira

En el mensaje enviado a través de grupos de WhatsApp, la organización criminal denominada Los Mexicanos alerta a los transportistas que de nada les servirá haber cambiado la identidad de sus unidades. “Es en vano que cambien el color de sus combis. Tenemos fichados a cada uno de ustedes”, aseguran.

Asimismo, advierten que, si los directivos de la empresa se siguen rehusando a pagar el monto solicitado, atentarán contra la vida de un conductor o cobrador. "Por culpa de la ignorancia de la señora, de no querer dialogar con la organización, nosotros procederemos con el primer atentado contra ustedes", se lee en el texto.

Choferes se sienten abandonados

El escrito ha desatado la preocupación de los trabajadores, quienes afirman sentirse a la deriva, debido a que el gerente de la compañía habría optado por abandonar la ciudad y actualmente no existe ningún acuerdo de pago con los delincuentes que los amenazan.

Esta situación ha provocado que solo 20 de las 100 unidades que conforman la flota de la empresa estén en circulación. El resto del personal habría decidido migrar a otras líneas de transporte para no ser reconocido por los extorsionadores.

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