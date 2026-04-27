Cómo es el sistema por el que trabajan 30.000 presos en las cárceles peruanas

Lo primero que Leoncio recuerda del día en que salió en libertad es poder cruzar la calle y tomar una mototaxi sin tener que pedirle permiso a nadie. Lo siguiente es la incertidumbre. Con 57 años de edad y 13 de prisión sobre sus espaldas, intuía que nadie iba a darle trabajo.

Se equivocó: la misma gente que había ido varias veces a la cárcel a enseñarle a realizar tareas de carpintería y otras actividades lo contrató para trabajar en una empresa.

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Hace ya un año y medio que Leoncio está libre y todos los días va a Los Olivos, su lugar de trabajo, donde realiza diversas actividades. Ayudó en el armado de unas escaleras ‘caracol’, hace trabajos mecánicos y da una mano en todo lo que le piden, a cambio de un sueldo y la posibilidad de mantener su cabeza ocupada.

"No me olvidé de lo que hice ni del tiempo que pasé en penal de Lurigancho, pero trabajando en prisión y ahora afuera logré que eso no ocupe todo el tiempo mi mente. Pude empezar de cero", asegura.

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Actualmente, cerca de 30 mil internos a nivel nacional participan en actividades productivas como panadería, cerámica, carpintería, zapatería, bisutería y tejido, entre otras. Solo en el establecimiento penitenciario de Lurigancho, alrededor de 2.000 internos desarrollan labores en 25 actividades productivas.

La comercialización de sus productos genera ingresos superiores a S/75.000 y contribuye al sustento de sus familias. A la fecha, este penal cuenta con 23 convenios suscritos en el marco de la política Cárceles Productivas.

En ese sentido, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que viene impulsando el trabajo productivo en los establecimientos penitenciarios del país como una herramienta clave para la reinserción social de las personas privadas de libertad y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

En ese marco, indicaron, internos del penal de Lurigancho fueron certificados en carpintería metálica, lo que fortaleció sus competencias para una futura inserción en el mercado laboral.

Esta acción, explicaron, es resultado de la alianza estratégica entre el INPE y SENCICO, como parte de la articulación público-privada promovida por la política Cárceles Productivas, que fomenta la participación del sector privado en los procesos de capacitación y reinserción social.

Los internos culminaron el curso 'Trabajos básicos de carpintería metálica', con una duración de 68 horas, y recibieron la certificación por parte de SENCICO. La formación incluyó sesiones teóricas y prácticas orientadas al desarrollo de habilidades técnicas, así como al fortalecimiento de valores como la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Este tipo de programas forma parte de las estrategias de capacitación técnico-productiva que el INPE desarrolla en los penales del país, con el objetivo de brindar herramientas concretas que favorezcan la empleabilidad de los internos al recuperar su libertad.

En las próximas semanas se iniciarán nuevos cursos de formación, entre ellos 'Diseño y construcción de muebles en melamina' y 'Control de calidad en confecciones', este último a cargo de SENATI.

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La directora de Tratamiento Penitenciario del INPE, Eufemia Rodríguez, destacó que estas acciones de articulación interinstitucional consolidan el compromiso de ampliar las oportunidades de capacitación, al constituir un pilar fundamental para el desarrollo personal y social de los internos.

También participaron en la ceremonia de certificación el director de la Oficina Regional Lima del INPE, Milton Guevara Mendoza; Patricia Herrera, promotora del Centro de Formación SENCICO–Los Olivos; y Erick Esquen Cárdenas, gestor empresarial de la Unidad de Servicios Empresariales de SENATI.