Dantesco incendio en Chancay deja a 70 familias sin hogar: viviendas eran prefabricadas y brindan ayuda humanitaria
Las autoridades locales coordinaron la ayuda humanitaria y el empadronamiento de los afectados. Más de 100 carpas fueron enviadas para brindar asistencia temporal a los damnificados tras el siniestro.
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Un incendio de gran magnitud se registró la mañana del domingo 26 de abril en el asentamiento humano Señor de los Milagros, en el distrito de Chancay, dejando cerca de 70 familias afectadas. El siniestro ocurrió a pocos metros de la Plaza de Armas y arrasó rápidamente viviendas prefabricadas, generando pérdidas totales para los residentes de la zona.
De acuerdo con información de las autoridades locales, no se reportaron personas fallecidas ni heridas, ya que los vecinos lograron evacuar a tiempo. Sin embargo, se confirmó la muerte de dos mascotas durante la emergencia. Las autoridades iniciaron el proceso de evaluación de daños y coordinación de ayuda humanitaria para los damnificados.
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Incendio arrasa viviendas y deja pérdidas totales en asentamiento humano
El fuego se propagó con rapidez debido a que las viviendas estaban construidas con materiales prefabricados, lo que facilitó la expansión de las llamas. Según el alcalde de Chancay, Juan Alberto Álvarez Andrade, el número de familias afectadas asciende aproximadamente a 70, quienes perdieron todas sus pertenencias a causa del incendio.
El asentamiento humano tiene una antigüedad cercana a los 20 años y se encuentra en un terreno en disputa legal, lo que ha limitado la construcción de estructuras más sólidas. Las causas del incendio aún no han sido determinadas con precisión, aunque se manejan hipótesis preliminares como un posible cortocircuito o el uso de una vela en una de las viviendas.
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Autoridades coordinan ayuda y evalúan posible reubicación de damnificados
Tras la emergencia, se inició el empadronamiento de las familias afectadas con el apoyo de Defensa Civil, con el objetivo de identificar a niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable. Esta información permitirá canalizar de manera más precisa la asistencia necesaria en los próximos días.
El Gobierno Regional de Lima gestionó el envío de más de 100 carpas para atender a los damnificados, quienes permanecerán temporalmente en la zona mientras se realizan labores de limpieza y retiro de escombros con maquinaria municipal. Las autoridades no descartan una posible reubicación, la cual será evaluada posteriormente en función de las condiciones del terreno y el proceso judicial en curso sobre la propiedad del área.
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