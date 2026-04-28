Más de 5 toneladas de basura aparecen en las orillas de playas de Miraflores tras fuerte oleaje

Restos equivalen a lo que el municipio recoge en todas sus playas en una semana | Foto: Municipalidad de Miraflores

Restos equivalen a lo que el municipio recoge en todas sus playas en una semana | Foto: Municipalidad de Miraflores

Más de cinco toneladas de residuos sólidos fueron recolectadas en las orillas de diversas playas de Miraflores tras ser arrastradas desde otros puntos por el oleaje anómalo registrado el último fin de semana. Las zonas afectadas fueron Punta Roquitas, Waikiki, Makaha, Los Delfines, Tres Picos y Redondo. La cifra de basura hallada equivale a lo que se recoge en todas las playas del distrito en una semana.

Entre los desechos recogidos se encontraron empaques de productos que están fuera de comercialización desde hace más de 30 años, como las conocidas leches Enci y Vigor, así como restos de madera, plásticos, materiales de construcción e incluso animales muertos, lo que evidencia el impacto de este fenómeno.

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Se hallaron paquetes de productos que no se comercializan hace más de tres décadas

Un problema de responsabilidad social

La subgerente de Sostenibilidad Ambiental, Pamela Peña, señaló que gran parte de esta contaminación es consecuencia directa de las acciones humanas. En ese sentido, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para tomar conciencia y asumir un compromiso real con el cuidado de los recursos marinos.

“El reciente oleaje anómalo no ha generado esta problemática, sino que ha dejado en evidencia la contaminación acumulada durante décadas, y se hallaron incluso empaques plásticos de productos que datan de los años noventa”, precisó.

Trabajadores y voluntarios se sumaron para limpiar zonas afectadas

Presentan queja ante autoridad ambiental

Ante este hecho, la Municipalidad de Miraflores presentó una denuncia ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por el daño ocasionado. Asimismo, desde la comuna indicaron que arrojar basura o abandonar residuos sólidos en la playa será sancionado con una multa de S/3.870, como medida disuasiva para proteger el entorno natural.

Por último, recordaron que está restringido el ingreso de ollas con alimentos, vajilla y parlantes. Además, está prohibido el consumo y la venta de bebidas alcohólicas. Todo ello con el fin de mantener los espacios limpios y saludables para el disfrute de la ciudadanía.

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