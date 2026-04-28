HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
Sociedad

Más de 5 toneladas de basura aparecen en las orillas de playas de Miraflores tras fuerte oleaje

Entre los desechos se encontraron empaques de productos que están fuera de comercialización hace más de 30 años, así como restos de plástico, madera y animales en descomposición.

Restos equivalen a lo que el municipio recoge en todas sus playas en una semana
Restos equivalen a lo que el municipio recoge en todas sus playas en una semana | Foto: Municipalidad de Miraflores
Compartir

Más de cinco toneladas de residuos sólidos fueron recolectadas en las orillas de diversas playas de Miraflores tras ser arrastradas desde otros puntos por el oleaje anómalo registrado el último fin de semana. Las zonas afectadas fueron Punta Roquitas, Waikiki, Makaha, Los Delfines, Tres Picos y Redondo. La cifra de basura hallada equivale a lo que se recoge en todas las playas del distrito en una semana.

Entre los desechos recogidos se encontraron empaques de productos que están fuera de comercialización desde hace más de 30 años, como las conocidas leches Enci y Vigor, así como restos de madera, plásticos, materiales de construcción e incluso animales muertos, lo que evidencia el impacto de este fenómeno.

TE RECOMENDAMOS

¡ROBERTO SÁNCHEZ DEJA ATRÁS A LÓPEZ ALIAGA Y VA POR SEGUNDA VUELTA CON KEIKO FUJIMORI! | ARDE TROYA
Se hallaron paquetes de productos que no se comercializan hace más de tres décadas

Se hallaron paquetes de productos que no se comercializan hace más de tres décadas

PUEDES VER: Reciclaje en el Perú: Valorización de residuos sólidos creció 35% en los dos últimos años

lr.pe

Un problema de responsabilidad social

La subgerente de Sostenibilidad Ambiental, Pamela Peña, señaló que gran parte de esta contaminación es consecuencia directa de las acciones humanas. En ese sentido, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para tomar conciencia y asumir un compromiso real con el cuidado de los recursos marinos.

“El reciente oleaje anómalo no ha generado esta problemática, sino que ha dejado en evidencia la contaminación acumulada durante décadas, y se hallaron incluso empaques plásticos de productos que datan de los años noventa”, precisó.

Trabajadores y voluntarios se sumaron para limpiar zonas afectadas

Trabajadores y voluntarios se sumaron para limpiar zonas afectadas

Presentan queja ante autoridad ambiental

Ante este hecho, la Municipalidad de Miraflores presentó una denuncia ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por el daño ocasionado. Asimismo, desde la comuna indicaron que arrojar basura o abandonar residuos sólidos en la playa será sancionado con una multa de S/3.870, como medida disuasiva para proteger el entorno natural.

Por último, recordaron que está restringido el ingreso de ollas con alimentos, vajilla y parlantes. Además, está prohibido el consumo y la venta de bebidas alcohólicas. Todo ello con el fin de mantener los espacios limpios y saludables para el disfrute de la ciudadanía.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Alcalde de Chorrillos advierte posible cierre de la playa Agua Dulce ante aglomeración de toneladas de basura: "La gente no quiere mejorar"

Alcalde de Chorrillos advierte posible cierre de la playa Agua Dulce ante aglomeración de toneladas de basura: "La gente no quiere mejorar"

LEER MÁS
Basura desborda calles de Carabayllo: gobierno da siete días al municipio para plan de acción ante riesgo sanitario

Basura desborda calles de Carabayllo: gobierno da siete días al municipio para plan de acción ante riesgo sanitario

LEER MÁS
Crisis sanitaria en Carabayllo: municipio admite colapso del recojo de basura y anuncia medidas

Crisis sanitaria en Carabayllo: municipio admite colapso del recojo de basura y anuncia medidas

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tres líneas de alimentadores del Metropolitano subirán pasaje a S/3.50: ¿cuáles son y desde cuando inicia el cobro?

Tres líneas de alimentadores del Metropolitano subirán pasaje a S/3.50: ¿cuáles son y desde cuando inicia el cobro?

LEER MÁS
¡Atención trabajadores! Pago de CTS en mayo: estas son las fechas en que podrían depositarte el dinero

¡Atención trabajadores! Pago de CTS en mayo: estas son las fechas en que podrían depositarte el dinero

LEER MÁS
El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

LEER MÁS
Corte de agua por más de 10 horas en Lima y Callao del 28 al 30 de abril: horarios y zonas afectadas por Sedapal

Corte de agua por más de 10 horas en Lima y Callao del 28 al 30 de abril: horarios y zonas afectadas por Sedapal

LEER MÁS
Resultados finales del SERUMS 2026-I: revisa la lista oficial y conoce las notas máximas

Resultados finales del SERUMS 2026-I: revisa la lista oficial y conoce las notas máximas

LEER MÁS
Emblemático bosque encantado de Lima Sur fue clausurado por la Municipalidad de Chorrillos por no tener licencia ni certificado de Defensa Civil

Emblemático bosque encantado de Lima Sur fue clausurado por la Municipalidad de Chorrillos por no tener licencia ni certificado de Defensa Civil

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025