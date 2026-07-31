Diosdado Gaitán Castro, ícono de la música andina, celebrará 39 años de trayectoria con un gran concierto el 23 de agosto en el Parque de la Exposición, acompañado de destacados músicos invitados. Fotos: difusión

Diosdado Gaitán Castro, ícono de la música andina, celebrará 39 años de trayectoria con un gran concierto el 23 de agosto en el Parque de la Exposición, acompañado de destacados músicos invitados. Fotos: difusión

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El cantautor ayacuchano Diosdado Gaitán Castro se ha convertido en uno de los íconos más importantes de la música nacional, no solo por sus canciones que se han convertido en himnos, sino por sus largos años de trabajo en favor de la preservación de la música andina. Asimismo, está feliz porque realizará un gran concierto por sus 29 años de trayectoria artística.

Para esta ocasión especial, el cantautor ayacuchano se presentará con toda su banda Son del Sol y músicos invitados para ofrecer una gala con lo mejor de su repertorio que lo ha llevado a ganarse el corazón de quienes aman lo nuestro y disfrutan tanto de la música andina contemporánea como de la tradicional. Llegar a ocupar un lugar en el espectro puede parecer fácil pero mantenerse solo se logra con humildad y trabajo, recalca.

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Diosdado Gaitán Castro celebrará sus 39 años a lo grande

A lo largo de casi cuatro décadas de trayectoria, Diosdado ha logrado llevar el sonido y la magia de los Andes a las nuevas generaciones. Su estilo inconfundible destaca por fusionar la profunda sensibilidad del huayno con arreglos modernos, logrando una evolución musical sin perder jamás la identidad de sus raíces.

Por sus 39 años de carrera, Diosdado Gaitán Castro ofrecerá un gran concierto en el Parque de la Exposición el próximo 23 de agosto. Entre sus invitados figuran Dilio Galindo y su grupo Antología, Nancy Manchego, La Patronal de Ayacucho y Chapimarca de Cusco. Estamos muy emocionados y queremos ofrecer lo mejor en este concierto, estamos preparando cada detalle para la celebración, expresó el intérprete nacional.

Esta presentación de aniversario será un recorrido por sus más grandes éxitos y un homenaje a su perseverancia, así como a su labor incansable como difusor de nuestra herencia cultural. Las entradas para ser parte de esta celebración ya se encuentran disponibles para el público a través de la plataforma Joinnus.

Trayectoria de Diosdado Gaitán Castro

Nacido en Huamanga, Ayacucho, Diosdado Gaitán Castro es una de las figuras más trascendentales y representativas de la música andina en el Perú. Inició su camino musical a fines de la década de los ochenta, marcando un hito en la historia de la música peruana al revolucionar el género andino incorporando sonidos e instrumentos modernos (como la batería y el bajo electrónico) a los ritmos tradicionales. Ya sea en su histórica etapa a dúo o en su exitosa y consolidada carrera como solista, ha recorrido innumerables escenarios nacionales e internacionales. Su incansable trabajo le ha valido el título de embajador cultural y es una pieza clave para que el folclore andino siga vigente y conecte con las nuevas generaciones.