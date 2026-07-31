Macla Yamada lanza ácida crítica a Mario Irivarren por su actitud con trabajadora de ‘La manada’: “Hay que controlar el ego”
La actriz Macla Yamada se sumó a las críticas contra Mario Irivarren y le aconsejó que debe controlar su ego y mejorar su conducta hacia sus compañeros de trabajo en el programa.
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Mario Irivarren no se escapa de la polémica. El exparticipante de 'Esto es guerra' generó una ola de cuestionamientos por su actitud con una de las trabajadoras de 'La manada'. Su comportamiento fue muy comentado en las redes sociales el pasado jueves 30 de julio. A las críticas se sumó Macla Yamada, locutora de radio Onda Cero y miembro del pódcast 'Ouke'.
Para la actriz Macla Yamada, la actitud de Mario Irivarren con Jatziry Abad, una de las productoras de 'La manada', no fue correcta. Asimismo, en su programa radial de este viernes 31 de julio, le recomendó controlar su ego.
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Macla Yamada cuestiona a Mario Irivarren
La actriz de teatro, cine y televisión contó el supuesto motivo que desencadenó la discusión entre los trabajadores de Jefferson Farfán. “Mario Irivarren tuvo un cruce de palabras con Jatziri en algún momento. Dicen que han pasado otras cosillas afuera. El meollo del asunto es que, aparentemente, no se saludaron. O entró Mario después de sus vacaciones, cosa que subraya varias veces”, dijo antes de pedir el video de la fricción.
“Son tu equipo de trabajo. Finalmente, la gente de trabajo, en cierto nivel, siempre te va a presionar e, incluso, puede llegar a un nivel de estrés, porque así es la chamba. Ojalá esto no sea un show porque la verdad es que estoy harta. ¿Sabes de qué? De quedar payasa. Yo conozco a Lucho, quien trabajaba en Ouke, lo veo con cara de incomodidad real. Y a Christian, que es el productor, le dieron ‘La manada’ en cierto estado y lo ha levantado. Y Jatziri está ahí al lado de Christian. Ves a los tres con cara de ‘Mario, no es el momento’”, añadió.
Finalmente, Macla Yamada le dio una serie de consejos a Mario Irivarren para que no pierda los papeles en vivo. “Hay que tratar de controlar el ego. Has quedado como una persona que viene de vacaciones y se sienta a mandonear. Si las cosas no salen como tú quieres, (dice) ‘ay, ay, ay’. No tienen por qué soltarse esas canitas al aire. Y si es por rating, hay otras formas, pero no creo que sea por show”, concluyó.