Los alumnos protestaron debido a las carencias académicas en la infraestructura del plantel. | Composición LR

Los alumnos protestaron debido a las carencias académicas en la infraestructura del plantel. | Composición LR

Cientos de estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera (UNF), en la provincia de Sullana, en Piura, protestaron dentro de la casa de estudios la mañana de este martes 28 de abril. Los alumnos sostuvieron que carecen de profesores y, además, las nuevas carreras no contarían con los espacios adecuados para el dictado de clases.

Asimismo, los universitarios denunciaron serias deficiencias en un edificio recién inaugurado el pasado mes de marzo, que pertenece a la escuela de Ingeniería Económica.

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"Cuando hemos venido a ocupar las aulas no habían pizarras, los proyectos que habían eran viejos, el aire acondicionado funcionaba mal, había paredes rajadas pese a que se trata de una infraestructura nueva", aseveró la estudiante Leonor Llontop.

Asimismo, criticaron que se contrate más personal administrativo y se ejecuten edificios para estas áreas, mientras el alumnado afronta una serie de carencias.

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Piden salida de actual dirección

Debido a la situación, los manifestantes exigieron la remoción de los actuales integrantes de la Comisión Organizadora. Se trata de un órgano temporal designado por el Ministerio de Educación que gestiona la aprobación de estatutos, reglamentos y documentos administrativos. Cabe señalar que, desde el 2023, la comisión es presidida por José Molero López.

"La comisión organizadora ha cometido error tras error. Necesitamos gente nueva. Le hacemos un llamado a los entes fiscalizadores, la Sunedu, la Contraloría. No es posible que no tengamos presupuestos para docentes pero si para más edificios administrativos", aseveró un dirigente estudiantil.

Hasta el cierre de esta nota, la UNF no emitió ningún comunicado sobre los reclamos del estudiantado. Sin embargo, se conoció que los representantes del alumnado participan en una reunión con la administración de la casa de estudios.

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