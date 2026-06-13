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Política

Keiko Fujimori anuncia viaje fuera del país en plena segunda vuelta presidencial

A pocos días de la segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori anunció que realizará un viaje familiar al extranjero para acompañar a su hija Kyara. La lideresa de Fuerza Popular señaló que seguirá coordinando con el comando nacional de personeros mientras permanezca fuera del país.

Keiko Fujimori anuncia viaje fuera del país en plena segunda vuelta presidencial.
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La candidata presidencial Keiko Fujimori informó que viajará al extranjero durante algunos días para cumplir una promesa familiar hecha a su hija Kyara, según anunció a través de sus redes sociales.

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"Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa", escribió la lideresa de Fuerza Popular en su cuenta de X.

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La excongresista precisó que se trata de un viaje "estrictamente familiar" y aseguró que permanecerá fuera del país solo por unos días. Asimismo, indicó que mantendrá comunicación con equipo.

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"Me mantendré en comunicación permanente con el comando nacional de personeros", agregó en la publicación.

El anuncio se produce en medio de la recta final de la campaña electoral. Fujimori no precisó el destino de su viaje ni las fechas exactas de salida y retorno al país.

Keiko Fujimori rechaza reconteo de votos de JP

La lideresa de Fuerza Popular cuestionó la propuesta de Juntos por el Perú y afirmó que los procedimientos de evaluación dependen estrictamente de las autoridades electorales.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rechazó la propuesta de Juntos por el Perú para realizar un reconteo total de votos, afirmando que a dicha agrupación "le falta leer la ley". Fujimori sostuvo que la normativa vigente no contempla una revisión generalizada, sino que establece procedimientos específicos donde únicamente las actas observadas por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) pueden pasar a una evaluación adicional bajo la jurisdicción de los Jurados Electorales Especiales (JEE).

A pesar de sus cuestionamientos al planteamiento de la agrupación de izquierda, la lideresa fujimorista no cerró la puerta a un eventual acercamiento político. Fujimori aseguró estar dispuesta a entablar un diálogo, incluyendo a Roberto Sánchez, una vez que los órganos electorales concluyan de manera definitiva con el procesamiento y la revisión de todos los documentos observados.

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