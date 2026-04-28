Corte de Sullana evidencia avances significativos en la etapa procesal y adopción de medidas de protección para mujeres, niños y adolescentes que sufren violencia de género

La Corte Superior de Justicia de Sullana evidencia avances significativos en la etapa procesal y en la adopción de medidas de protección, ese fue una de los resultados de la aplicación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, denominado Marcador del Paquete de Servicios Esenciales (PSE) para mujeres y niñas que sufren violencia basada en género, desarrollado en Sullana el año pasado.

El presidente de la Corte de Sullana Yone Pedro Li Córdova, junto con su equipo técnico y representantes de entidades como la Defensa Pública, el Centro de Emergencia Mujer y Familia, el Ministerio Público, la Policía Nacional, entre otros, que integran la ruta de atención frente a la violencia contra las mujeres, socializaron los principales hallazgos del proceso de evaluación realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas

La funcionaria del Ministerio de la Mujer Mayda Ramos Ballon explicó que el Marcador del Paquete de Servicios Esenciales es una herramienta diseñada para evaluar la calidad de los servicios. Destacó como otros de los resultados del aplicativo la adopción de medidas orientadas a salvaguardar la integridad de las víctimas; y en procesos de audiencias judiciales se evidencia capacidad para realizar audiencias con relativa oportunidad, favoreciendo la participación de las víctimas y el avance de los procesos judiciales.

Creación de UPE para Sullana

Como aspectos de mejora se tiene la implementación de mecanismos sistemáticos de seguimiento de las medidas de protección dictadas, reforzando la coordinación con la Policía Nacional, Ministerio Público y los servicios de apoyo para asegurar su cumplimiento efectivo y la continuidad de la protección.

La Corte de Sullana con el fin de establecer mecanismos de coordinación interinstitucional y seguimiento de casos derivado, sobre todo en el tema de abandono o desprotección familiar, propuso la creación de una Unidad de Protección Especial (UPE) que permita que la provincia de Sullana cuente con un hogar temporal para albergar a niños, niñas o adolescentes, víctimas de violencia.

Se acordó que esta última propuesta sería impulsada de forma integral por gobernanza, a través de la Instancia Provincial de Concertación, lo que permitirá fortalecer la articulación interinstitucional y el sistema de atención a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en la jurisdicción.