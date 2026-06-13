¿Tienes mascota? Este distrito de Lima Metropolitana ofrecerá atención veterinaria gratuita este domingo 14 de junio

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La Municipalidad de Lince realizará este domingo 14 de junio una nueva campaña veterinaria dirigida a perros y gatos. La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios preventivos y promover la tenencia responsable de animales en los vecinos del distrito y zonas cercanas.

Este tipo de jornadas permite que los propietarios accedan a controles básicos de salud animal, vacunación y orientación especializada. Además, contribuye a reforzar medidas de prevención que ayudan a proteger tanto a las mascotas como a la comunidad en general.

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¿Dónde y a qué hora se realizará la campaña veterinaria gratuita en Lince?

La actividad se desarrollará en la cuadra 11 de la avenida César Vallejo, en el distrito de Lince, desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. La atención será por orden de llegada y estará disponible para perros y gatos.

La comuna informó que la jornada está orientada a brindar servicios veterinarios básicos en un espacio acondicionado para recibir a las mascotas y orientar a sus propietarios sobre aspectos relacionados con la tenencia responsable.

Campaña veterinaria Lince.

¿Qué atención ofrecerá la campaña veterinaria gratuita?

Entre los servicios gratuitos que se ofrecerán figuran consultas veterinarias, vacunación antirrábica, desparasitación interna y externa, aplicación de antipulgas, limpieza de oídos y corte de uñas. El objetivo es reforzar la prevención de enfermedades frecuentes y fomentar el seguimiento periódico de la salud de perros y gatos.

Además de estas atenciones, habrá servicios a costo social como hemogramas y vacunas esenciales, entre ellas Quíntuple, Triple Felina, Leptospira y KC. La campaña también incluirá una feria de productos para mascotas, registro en el Renian, una jornada de adopción responsable y una colecta de alimentos para albergues.